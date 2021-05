Les proves que poden"dirigir la investigació" cap a l'assassí de Jubany

La carpeta es torna a obrir. El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha desarxivat una altra vegada la causa per la mort d'Helena Jubany, assassinada fa dues dècades a la ciutat. En un auto d'aquest dimarts, el jutjat demana analitzar el disc dur de l'ordinador de la víctima, on hi hauria converses amb una tercera persona els mesos anteriors al crim. Segons la fiscalia, el seu contingut podria "dirigir la investigació" cap al presumpte responsable de la mort.

En aquestes converses, Jubany explica que una persona l'està assetjant. Hi ha un noi, diu, que la "persegueix" per tot arreu i que "sap coses" sobre la seva intimitat. La pròpia Jubany també explica que sospita que aquesta persona podria estar darrere els anònims que va rebre abans del crim, amb aliments enverinats.

Sobre la identitat de l'assetjador, Jubany només revela al seu interlocutor una dada: "Un dels clients de la biblioteca m'ha dit que és professor d'enginyeria, o alguna cosa així". Les converses són del mes de setembre de 2001, tres mesos abans que la jove fos llançada des del terrat d'un bloc de pisos on també vivien dos amics seus, i que ja van ser investigats.

Segons el jutge de Sabadell que porta el cas, no hi ha "cap dubte" que el contingut del disc dur és un nou element de prova que no es va tenir en compte durant la instrucció inicial. A més, considera que la prova és "rellevant" i que no va ser analitzada a fons ni per l'acusació ni per la policia.

La informació del disc dur, entén el jutge, podria "posar llum" als dies i setmanes previs al crim. "No es pot descartar que en alguna conversa es fes referència a les persones o llocs als quals l'Helena hagués anat el matí de la seva desaparició", recita l'auto de reobertura del cas de la bibliotecària.

Donat que la persona que hauria assetjat Jubany les setmanes prèvies al crim no ha estat encara identificada, el jutge evita tornar a investigar, almenys de moment, qui va ser el principal sospitós de la investigació fins al moment, Santi Laiglesia. Serà l'anàlisi del disc dur el que determini la possible 'nova' vinculació de l'home amb l'assassinat de la noia.

El cas es va arxivar el 2005 i, tot i reobrir-se l'any passat, l'Audiència de Barcelona el va tornar a tancar a principis de març. Ara, però, aquestes noves proves justifiquen que es continuï investigant.

