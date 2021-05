Llibertat per al CDR de Matadepera empresonat des de feia tres dies

L'Audiència de Barcelona va decretar aquest dilluns la llibertat per a l'activista detingut divendres per no presentar-se al judici per haver-se encadenat a les portes del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) en una protesta dels CDR el 2018. En va informar Alerta Solidària en un comunicat després que els advocats del col·lectiu n'hagin demanat l'alliberament immediat.

Alerta Solidària titlla de "despòtica" la detenció i recorda que el procés va absoldre els altres dotze participants, amb una sentència ratificada pel TSJC. El col·lectiu sosté que els encausats no haurien d'haver estat ni jutjats perquè els fets tenien "escassa transcendència" i l'"única" alteració de l'ordre públic va ser la intervenció policial per desallotjar-los.

El col·lectiu critica que l'activista de Matadepera (Vallès Occidental) fos detingut pels Mossos d'Esquadra i, a més, en divendres, de manera que fins aquest dilluns l'Audiència de Barcelona no s'hi ha pogut pronunciar. Segons el comunicat, l'activista va ser traslladat a la comissaria de Terrassa i assistit per un advocat d'ofici i, poc més tard, va ingressar a Brians.

Alerta Solidària exposa que l'activista va entrar a presó en aïllament al mòdul d'ingressos pel protocol covid-19 i que fins aquets dilluns no li van fer la PCR. Segons el col·lectiu, durant el cap de setmana, en aïllament, només ha pogut fer una trucada a la família per comunicar la situació. Els advocats d'Alerta Solidària, assabentats el dissabte de l'ingrés a presó, no l'han pogut assistir pel protocol de la covid-19.

El 23 de febrer de 2018

Els fets pels quals s'havia de jutjar l'activista es remunten al 23 de febrer del 2018. Es va tractar d'una acció dels CDR a les escales del TSJC. Catorze persones van ser detingudes, una menor d'edat.

Es va obrir una causa en què la Fiscalia va demanar 2 anys i mig de presó pel delicte de desordres públics per aquest activista. El judici es va celebrar el gener del 2020 i l'Audiència de Barcelona va acordar després la crida i cerca i ingrés a presó per a l'activista, que no s'hi havia presentat, abans d'emetre la sentència dels altres encausats. El tribunal els va absoldre el 20 de febrer. La Fiscalia va recórrer al TSJC, que el maig va ratificar la sentència.

