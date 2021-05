Famílies exigeixen un augment de places a escoles públiques

Més demanda que oferta en les escoles públiques als barris: 52 infants no han entrat a centre públic sol·licitat com a primera opció, i per tant, es troben en llista d'espera. L'Associació de Famílies de Sabadell (AFS) ha organitzat una concentració davant l'Ajuntament per exigir més places als centres escolars públics als barris. El seu objectiu principal és sol·licitar que s'ampliïn les ràtios en tots els centres escolars, ja que se'ls obliga a desplaçar de barri si volen portar el seu infant a una escola pública.

En aquest sentit, el Benet ha demanat plaça en set escoles del barri, al Centre, però en cap d'elles ha estat acceptat "vivim literalment al costat del col·legi del Joanot Alisanada, però no sabem si podrem entrar-hi", lamenta, "Sento impotència, no podem fer res", afegeix Així mateix, la Luci Ruiz, del barri de la Creu Alta, manifesta que "és un problema que porta arrossegant-se molt temps i no es posa solució. No volem que ens facin fora del nostre barri". La concentració ha estat convocada a les sis de la tarda i hi han participat diferents famílies afectades, principalment del Centre, la Creu Alta i Can Llong.

Dades

Segons l'AFS, 52 famílies no entren a l'escola pública sol·licitada com a primera opció. En aquest sentit són 23 famílies del Centre; si s'ampliessin les ràtios a 25 infants per aula a totes les línies i escoles, les famílies no podrien anar a la seva primera opció, però encara quedarien dins la seva zona o barri. Per altra banda, pel que fa a Can Llong totes les famílies acabarien entrant a la seva primera opció si es fa efectiva l'augment de ràtio de 18 a 23 infants per aula. Finalment, el barri de la Creu Alta són 25 famílies sense opció d'un centre escolar al barri, i en cas que creixés la ràtio a 25, encara quedarien una vintena de famílies sense plaça.

Publicitat