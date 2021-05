Neix Sabadell en Xarxa, una entitat que uneix el comerç i l'hostaleria de la ciutat

Assumir tots els reptes de forma conjunta. Les associacions comercials de la ciutat –Ca n’Oriac Comerç, Comerç Creu i Sabadell Comerç Centre– han impulsat Sabadell en Xarxa, una entitat que uneix el comerç i l'hostaleria de la ciutat per impulsar l'activitat a Sabadell. “El sector comercial té necessitats i reptes comuns i per afrontar-los hem de cooperar", sosté el president de la nova entitat i de Ca n'Oriac Comerç, Miguel Tello.

L'entitat permetrà aglutinar i coordinar el comerç i les associacions de la ciutat i donar suport a accions conjuntes de ciutat. "El sector comercial i la restauració s’ha hagut de transformar i innovar constantment", destaquen des de l'entitat. Ara per ara, Sabadell en Xarxa s'enfronta a dos grans reptes: l'eclosió de les plataformes 'on-line' i la distribució urbana de mercaderies.

L'Amazon del comerç local

Sabadell vol fer ombra a Amazon amb tots els avantatges de la proximitat. El petit comerç de la ciutat, englobats en la nova entitat, es prepara per fer el salt a Cliccat.cat, una aplicació de marketplace associatiu que es posarà en marxa a Sabadell els pròxims mesos.

Es tracta de la solució que el petit comerç vol donar a l’eclosió dels grans gegants del comerç electrònic i és un aplicatiu fet a mida per al petit comerç i l’artesania de proximitat. “És una plataforma que combina l’on-line i l’off-line”, assegura Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre.

L’app s’ha dissenyat com un nou canal de vendes especialitzat i adaptat al comerç local. Serà l’aparador digital del comerç sabadellenc, una plataforma de venda en què es troben els productes catalogats segons la botiga i la tipologia de compra. L’usuari no només podrà escollir el producte, sinó també la botiga on comprar-lo.

D’altra banda, es podrà optar per recollir a la mateixa botiga o rebre la comanda a casa. El nou projecte també utilitzarà les xarxes socials com a canals de difusió dels productes. Per això, s’han programat activitats formatives especialitzades en l’ús de les xarxes socials per fomentar les vendes on-line.

Distribució sostenible