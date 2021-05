La Policia Municipal s'encausa amb un grafiter reicident: havia fet 214 pintades

La Policia Municipal de Sabadell obre causes judicials contra els grafiters reincidents. El cos ha denunciat un jove de 27 anys, veí de Sabadell i de nacionalitat estrangera, per haver realitzat 214 pintades a l’espai públic, negocis i cases particulars. El noi –que també té antecedents per robatoris– signava amb les sigles A93 i va ser enxampat in fraganti durant una de les seves accions.

Per tal d’identificar l’autor, la Policia Municipal va contractar un servei de criminalística per fer un estudi cal·ligràfic. Aquesta pràctica serveix per identificar els traçats i la forma de les lletres dels grafitis i així poder relacionar les pintades amb el seu responsable. L’estudi també es farà amb altres grafiters reincidents, alguns dels quals acumulen centenars de pintades a tota la ciutat. Segons fonts policials, alguns dels grafitis identificats tenien grans dimensions. “Feien més de dos metres d’ample”, asseguren.

L’autor s’enfronta ara a un delicte de danys i acumula 14 denúncies de particulars. Les pintades, que estan en mans dels jutjats de Sabadell, poden sortir cares: el jutge pot demanar la restitució dels danys causats. És a dir, el jove pot haver de fer front a una sanció econòmica pels desperfectes. Atès el volum de pintades, la factura pot ascendir a desenes de milers d’euros.

“Tolerància zero”

La persecució dels grafiters reincidents ha vingut per quedar-se, segons assegura el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez. En declaracions al D.S., aposta per tenir “tolerància zero” i defensa portar els autors de les pintades als tribunals. “No és el mateix que t’enxampin un cop i et multin o que hagis de fer front a tots els desperfectes”, apunta, i tot seguit sentencia: “A força de pagar, es quedaran sense ganes de fer grafitis”.

Per abordar aquests episodis d’incivisme a l’espai públic, la Policia Municipal està aplicant la Llei de seguretat ciutadana. Pròximament, un cop s’hagi aprovat l’Ordenança de civisme i convivència de Sabadell, s’aplicarà la normativa local. Segons l’avantprojecte, una pintada se sancionarà amb 750 euros de multa, 1.500 euros en el cas que l’edifici estigui protegit en el Pla de Patrimoni.

