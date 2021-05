GRÀFICS: Podem va gastar un 34% de més dels diners que li toquen de l'Ajuntament

Tenien assignats 37.450 euros de despesa, i finalment han estat 50.122 euros. El grup municipal de Podem té la mà forada: va gastar un 34% per sobre de la partida prevista per l'Ajuntament l'any 2020, segons les dades a què ha accedit el Diari. Els podemistes han estat els que més s'han desviat del pressupost inicial.

L’import de la formació esquerranosa –que té una única regidora al ple municipal, Marta Morell– supera altres partits amb més representació, com Ciutadans (3 regidors, 43.239 euros). Crida per Sabadell, amb 3 regidors i 41.434 euros en despeses, és la formació més frugal del plenari. Podem assegura que l'augment de la despesa respon a l'ús del romanent de l'exercici anterior (2019).

La factura principal dels podemistes és el lloguer del local que tenen a la Concòrdia (21.015 euros anuals), seguit de les accions de comunicació (16.778 euros), sobretot flyers enviats a les llars sabadellenques i també publicitat a xarxes socials, entre d'altres.

A banda de Podem, ERC i Junts per Sabadell també han excedit les despeses assignades de l’any. Els republicans han declarat 83.270 euros, amb un increment del 14%. Els juntaires de Lourdes Ciuró, 49.573 euros (+0,5%). Les formacions independentistes també han fet ús dels romanents del 2019.

Un terç dels diners, directament als partits

En què es gasten els diners públics les formacions polítiques sabadellenques? Un terç (32%) ha anat destinat a les estructures de partit. La Crida és qui més aportació ha fet a les seves arques (34.800 de 41.434 euros, un 84%). D'aquest total, segons la formació alternativa, 4.000 euros es van donar a dues entitats per urgència Covid. A l'altre extrem es troba Junts: 2.524 euros, un 5% de la seva despesa l'any 2020. En termes absoluts, no hi ha ningú que iguali l'aportació del PSC (40.190 euros).

Tots els grups municipals, excepte Podem, van destinar diners al seu partit l'any 2020. "A diferència d'altres partits, entenem que hem de dedicar els recursos de forma clara a l’activitat pròpia del grup municipal a la ciutat", asseguren els podemistes en declaracions al Diari.

La comunicació i l'assessorament extern són les dues grans partides dels partits –representen la meitat de la despesa total (46%)–. La majoria de partits destinen esforços a campanyes de publicitat, flyers i propaganda, i també contracten serveis de consultoria externs.

Experts en dret de l'administració són alguns dels més sol·licitats. Junts per Sabadell va ser la formació del plenari que més va gastar en accions de comunicació (22.207 euros), mentre que ERC va ser reforçar l'assessorament (42.181 euros).

Al marge, els regidors també tenen despeses de desplaçament i d'aparcament. Ciutadans paga 2.386 euros anuals per dues places al pàrquing de Doctor Robert. Bona part de la partida Altres del PSC (25.134 euros) correspon a personal de suport al grup per qüestions de comunicació, segons asseguren fonts del grup municipal socialista. "No ens agrada veure en conceptes com aquest [Altres], que suposen el 25% de l'assignació d'algun grup", exposa Nani Valero (Crida) en referència al PSC.

Quant li toca a cada formació?

Els partits polítics sabadellencs reben ingressos de l’Ajuntament segons el seu pes dins del ple municipal. Així, el PSC –10 regidors– té la màxima assignació (90.788 euros) i Podem –una regidora– la mínima: 37.450 euros. Com s’assignen els diners? Hi ha una partida fixa anual per cada grup municipal (31.523 euros) als que s’ha afegir 5.926 euros per cada representant en el plenari.

L’existència d’una quota fixa provoca diferències en el cost dels partits en relació al seu pes polític real: així, en termes relactius, l’assignació per regidor de Podem (37.450 euros) multiplica per cinc el cost d’un representant socialista (8.253 euros) o republicà (10.429 euros). La mitjana entre tots els grups és de 12.931 euros per representant.

Què passa en els casos en què es gasta més del previst? En els propers exercicis percebrà una percepció municipal menor, en compensació amb l'excés de 2020, segons expliquen fonts municipals.

