Un Sabadell més tecnològic, més ecològic i més segur

[Jesús Rodríguez, Tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme]

Aquestes setmanes s’estan fent els treballs per renovar 17.502 punts de llum a tota la ciutat. El canvi, que inclou la substitució per lluminàries de LED, es portarà a terme a 735 carrers i vies dels set districtes, amb la qual cosa Sabadell arribarà a tenir un 90% del total de la xarxa amb aquesta tecnologia. Concretament, 27.119 dels 29.991 punts de llum de la ciutat seran de LED.

Els efectes de la renovació són més que positius i ja evidents a diversos punts, com ara a la plaça de Catalunya o a diversos carrers del barri de Can Puiggener, per posar només dos exemples. Amb l’actuació, hem millorat la intensitat lumínica i la percepció de seguretat a l’espai públic, un fet de gran rellevància si volem una ciutat on els veïns i veïnes se sentin còmodes i on es visqui amb qualitat de vida.

Així mateix, el salt és substancial en matèria d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Amb el canvi es deixaran de consumir 5,1 milions de kW/any o, el que és el mateix, s’estalviaran 926.231,10 euros en consum anual. L’increment de l’eficiència energètica es traduirà alhora en el fet que deixarem d’emetre a l’atmosfera 1.638 tones de CO2 l’any. Avancem, doncs, cap a una ciutat cada cop més verda i més ecològica. I queda palès el compromís de Sabadell en la lluita contra el canvi climàtic.

La substitució d’una part important de l’enllumenat era un repte que vam entomar des del moment que vam arribar al govern municipal. La necessitat venia de lluny i era evident. Crèiem en aquesta renovació. Calia fer-la. I per això l’hem planificat i l’estem fent possible. Perquè les millores impliquen pensar-les, però també portar-les a terme.

És per això que, després de mesos de treball intens, el Ple municipal va aprovar el novembre la modificació contractual que permetia tirar endavant el projecte amb totes les garanties tècniques i jurídiques. I, en aquest sentit, cal agrair i reconèixer l’esforç i la tasca dels serveis tècnics i jurídics municipals, que han fet possible i han validat la proposta.

Les millores en la il·luminació que aquestes setmanes s’estan materialitzant a la ciutat són una mostra de com, davant d’un repte, el govern de Sabadell ens arremanguem, analitzem les possibilitats a través del diàleg constant amb la ciutadania, cerquem la millor opció possible comptant amb el talent i professionalitat dels equips municipals i, finalment, la portem a terme. Crec sincerament que aquesta és una bona manera de gestionar. Al cap i a la fi, és per això que ens escullen els veïns i veïnes. Perquè, davant d’una necessitat, exercim lideratge, busquem solucions i les fem realitat.

No ens aturem en el que ja hem assolit. Hem garantit que el 90% de les lluminàries seran de LED, però ja estem treballant per abordar la renovació del 10% restant. La ciutat ha de continuar millorant.

Per part nostra, seguirem treballant en la mateixa línia, escoltant els veïns i veïnes, per tal que Sabadell tingui més seguretat i el millor espai públic possible. Per a una ciutat més maca, més verda, més sostenible i amb més qualitat de vida.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

