Els llits destruïts de la Pista es van oferir a geriàtrics

Els llits destruïts de l’Hospital Temporal del Vallès de la Pista d’Atletisme han acabat en una empresa de gestió de residus del Polígon del Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès. “Es van conservar tots els que estaven en bon estat, que n’eren la majoria. Només se’n van destruir uns 50 o 60”, explica el responsable de la companyia. L’empresa de residus va ser contractada per Salut perquè s’emportés els llits que el departament considerava “obsolets”.



El responsable explica que, per estalviar-se els costos econòmics d’eliminar o reciclar les deixalles, acostumen a buscar una segona vida per reutilitzar-les. És per això que, diu, es van encarregar de trucar a diferents geriàtrics de Sabadell i de la comarca per si volien quedar-se els llits. “S’havien de reparar, perquè estaven trencats o una roda no funcionava... No se’ls van voler quedar”. La polèmica va esclatar a la ciutat per les imatges que, avançades per aquest diari, mostraven maquinària destruint llits en el procés de conversió de l’hospital de campanya en el centre de vacunació massiva, que es posarà en marxa l’1 de juny.



En un comunicat, Salut remarcava que tots els llits que estaven en bon estat es van enviar al Taulí o es van guardar en un magatzem. Posteriorment, l’alcaldessa, Marta Farrés, s’ha manifestat: “Les imatges que hem vist no ens agraden i creiem que la Pista s’hauria pogut desmuntar d’una altra manera”, ha expressat a xarxes socials. “Som una ciutat compromesa amb la cooperació i la solidaritat i segur que hauríem pogut trobar altres usos per a tot aquest material”, afegia.

El responsable de l’empresa de gestió de residus respon als comentaris de les xarxes socials, que demanaven que els llits fossin aprofitats: “Molts deien que s’estaven llançant llits nous i és mentida. Estaven molt malament, ja els vam voler donar i no se’ls van quedar”.

