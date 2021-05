Entitats de Sabadell regalen ofrenes a la Verge de la Fuensanta

Diverses entitats socials de Sabadell han regalat ofrenes aquesta tarda a la Verge de la Fuensanta en un acte amb aforament limitat per les mesures contra la Covid a l'exterior de la Parròquia del Sagrat Cor. Ha estat una jornada festiva en què la banda musical col·laboradora de l'entitat Hermandad Virgen de la Fuensanta s'ha encarregat de posar la música adient per la situació. Enguany, però, per les restriccions de la pandèmia, els organitzadors no han pogut passejar la Verge pels carrers del barri de Ca n'Oriac de Sabadell com es feia tradicionalment. A l'acte hi ha assistit l'alcaldessa Marta Farrés i diversos representants polítics de la ciutat, així com prop de cinquanta veïns i veïnes.

A més, l'Hermandad Virgen de la Fuensanta havia de celebrar la seva 69a romeria, però han hagut d'ajornar-la fins a l'any vinent per al mateix motiu. Dit això, durant l'ofrena d'aquesta tarda, el president de l'entitat, Antonio Padilla, ha dirigit algunes paraules als assistents i ha agraït, d'entrada, a totes les entitats que han ofert ofrenes a la Verge. "Comencem un any nou de devoció a la Verge de la Fuensanta i estem molt contents. Així i tot, trobem molt a faltar a aquelles persones estimades que ens han deixat per culpa de la Covid", ha afirmat.

De fet, Vicente Lorente, qui havia sigut president de l'Hermandad, va morir el mes de març del 2020 arran del virus. Padilla ha recordat la seva figura: "Volem agrair la tasca de Vicente Lorente al capdavant de la nostra entitat. Va ser el nostre pare", ha dit amb la veu temorosa. Així mateix, l'actual president ha avisat que tenen previst que l'activitat més important de l'entitat, la romeria, se celebri "amb total normalitat" l'any vinent.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també ha pres la paraula. Ha afirmat que per ella i l'Ajuntament de la ciutat és un "orgull" que una entitat com l'Hermandad Virgen de la Fuensanta organitzi activitats "com aquesta". "Ha sigut un any dur, però amb la fortalesa de tots els qui esteu aquí i la vostra passió per la Verge de la Fuensanta ho arregla tot. Estic convençuda que els setanta anys de l'entitat els celebrarem al carrer i sense pandèmia", ha afirmat.

La jornada ha continuat amb la banda musical tocant diversos temes tradicionals sobre la Verge de la Fuensanta. A més, Padilla i una membre de l'Hermandad han dedicat algunes pregàries a la Verge per concloure l'acte. Demà, se celebrarà una missa en honor seu a la Parròquia del Sagrat Cor.

Publicitat