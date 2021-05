Retirada la multa a una farmacèutica de Sabadell a qui havien sancionat per anar a 298 km/h

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat aquest dissabte que retirarà la multa a Maria Teresa Bonet, propietària d'una farmàcia de Sabadell a qui havien sancionat per anar a 298 km/h per la ronda de Dalt de Barcelona. Els fets van tenir lloc el passat 28 d'abril quan el radar va detectar que el cotxe de la dona multiplicava per 5 la velocitat permesa en aquella via, que és de 60 km/h.

Bonet, de 73 anys, va quedar molt sorpresa en veure la multa que li va arribar a casa. De fet, no tenia cap dubte que li retirarien perquè estava convençuda que ella no havia anat a aquesta velocitat. Tanmateix, això no va passar i la Maria Teresa va haver de pagar els 600 euros de multa i li van retirar sis punts del carnet.

La farmacèutica va presentar fins a dos recursos per via administrativa i ara només quedava la via judicial. El cotxe de la Maria Teresa, un Audi Q2, no pot superar els 221 km/h, segons la fitxa tècnica del vehicle, i així ho van fer constar en els recursos.

L'Ajuntament diu que ha estat "un error"

La regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat a TV3 que es van assabentar del cas aquest divendres i que van "obrir una investigació interna, que ha permès detectar errades tècniques i humanes". El radar va tenir un "problema puntual" amb el GPS, segons la regidora, just quan passava el cotxe afectat.

Alarcón també ha afirmat que revisaran els procediments per evitar que es puguin repetir casos semblants. Un cop admès l'error, la Maria Teresa haurà de recuperar els diners i els punts que li ha costat la multa.

