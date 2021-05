L'OAR Gràcia acomiada la temporada amb derrota a casa (30-35)

Final de temporada. L'OAR Gràcia no va poder tancar la lliga amb victòria a casa en ser superat pel Mataró per 30-35. El partit es va desenvolupar d'acord amb les expectatives quant a abundància de gols com sol ser habitual, però va sorprendre en certa manera el ritme viu que el va fer trepidant. D'agrair que els dos equips no se'l prenguessin com un tràmit a complir, tot i la seva intranscendència, i que protagonitzessin un bon espectacle en la darrera jornada.

Ben al contrari, en la part negativa, la inhibició de la parella arbitral en moltes accions en què van fer els ulls grossos com si res no hagués passat. Amb la intensitat que es va aplicar, és incomprensible que un equip (poc importa qui dels dos) acabés amb només una amonestació i sense cap exclusió. A la primera part, a partir del 4-4, el Mataró va tenir el control del marcador amb mínims avantatges d'un o dos gols que el Gràcia no va poder anul·lar (16-18 al descans).

Ho aconseguí amb el 3-0 al començament de la segona, el qual donà pas a la fase d'intercanvi de gols que durà fins al minut 15 i que va establir l'empat a 25. Semblava que el Gràcia es podia tornar a trobar un final a cara o creu com en les jornades anteriors, però en aquest cas no va poder optar als punts. El Mataró va tenir un final pletòric i va doblar en eficàcia els graciencs en els instants decisius. Així, el parcial 5-10 decantà la balança del seu costat i s'anotà la quarta victòria consecutiva per acabar en vuitena posició. El Gràcia, després d'una temporada agitada, s'ha quedat a l'onzena. Ara toca pensar ja en el futur. De moment, ja se sap que el tècnic Cesc Borrell continuarà a la banqueta gracienca.

També el Creu Alta Sabadell va acabar la lliga amb derrota, a la pista del ja descendit Handbol Banyoles (30-26). Hauria pogut ser una autèntica final per la permanència, però els arlequinats ja havien fet la feina i van arribar relaxats a la pista gironina. Això es va reflectir en el domini local en el marcador des de l'inici (15-11 al descans). A la segona meitat es va mantenir la mateixa tònica. El Sabadell de Sergi Cifré ha complert amb l'objectiu l'any del seu retorn a la categoria estatal i ara el repte serà consolidar-se.

Publicitat