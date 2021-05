El Creu Alta Sabadell Handbol prescindeix del tècnic Sergi Cifré

Moment de canvis. El tècnic Sergi Cifré no continuarà a la banqueta del Creu Alta Sabadell Handbol la pròxima temporada. Així ho ha decidit la junta directiva arlequinada una vegada s'ha posat punt final a la temporada de Primera Nacional amb la permanència a la butxaca. "Volem fer un pas endavant i després de tres anys, considerem que ha arribat el moment d'un relleu a la banqueta", ha argumentat el director esportiu del club, Eloi Vila.

Admet que "per resultats potser no sembla la decisió més lògica. El Sergi ha complert amb tots els objectius en aquestes últimes tres temporades, aconseguint l'ascens a Primera Nacional i la permanència. Però ho vam parlar amb ell i encara que estava disposat a continuar, també ha entès la nostra posició com a club. A vegades cal fer un canvi de dinàmica i pensem que els jugadors també ho necessitaven i així ho havien comentat".

La renovació no s'acabarà a la banqueta. Eloi Vila també ha confirmat que la idea "és donar algunes baixes i fer incorporacions per millorar el nivell de la plantilla". Considera que "la pròxima temporada el nostre grup serà encara més dur, amb equips molt potents, i ens cal fer aquest pas endavant per consolidar l'equip a la categoria i no patir tant". El substitut de Sergi Cifré està ja decidit i es farà oficial a les pròximes hores. S'inicia una nova etapa en el club arlequinat.

