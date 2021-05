La sabadellenca Lourdes Ciuró, possible consellera de Justícia

La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, és a la llista per ocupar el càrrec de consellera de Justícia. L'advocada sabadellenca podria formar part del nou Govern de la Generalitat, encapçalat a la presidència per Pere Aragonès. Tal com ha confirmat ella mateixa en aquest diari, és entre els noms que hi ha a sobre la taula en aquests moments. L'egarenc Miquel Sàmper, fins ara a Interior, també es posiciona com a candidat per aquesta conselleria.

No és la primera vegada que es planteja que Ciuró formi part de l'executiu català. El gener de 2019, va estar a punt d'entrar al Govern de Quim Torra, substituint Elsa Artadi com a portaveu de Presidència. Alehsores, però, va rebutjar el càrrec per lluitar per l'alcaldia de Sabadell.

Ciuró és regidora a l'Ajuntament de Sabadell i també va ser diputada al Congrés (2011-2019). En les darreres eleccions, celebrades el 14 de febrer, es va presentar a la llista de Junts per Catalunya, però no va entrar al Parlament.

