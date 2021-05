Carta a un ‘cremacontenidors’

[Josep Mercadé, periodista]

Apreciat conciutadà. No sé si aquesta carta us arribarà ni si la llegireu. No sé si sou lectors de diaris. En qualsevol cas, volia adreçar-me a vosaltres per intentar esbrinar quines són les motivacions que us empenyen a fer aquestes accions. Confesso que em costa d’entendre que algú pugui gaudir –suposo que és el que deveu sentir– veient cremar un contenidor de paper, vidre, envasos o el de la resta d’escombraries.

Com podeu veure, els mitjans de comunicació parlen d’una nova onada de crema de contenidors. De fet, sabeu més bé que ningú que això de calar foc va a temporades. Ajuntaments, policia, i mitjans de comunicació us diuen que cometeu actes vandàlics. No sé si aquesta afirmació encaixa prou bé en els vostres plantejaments. Realment ho feu per vandalisme, per malmetre indiscriminadament el que paguem entre tots? Us motiva alguna altra cosa? Us accelera la mateixa adrenalina? Considereu que feu un acte de justícia envers el patrimoni de tots plegats (ho dic perquè el cost el paguem entre tots, vosaltres també, és clar).

Això de ser cremacontenidor es traspassa de generació en generació? En la meva etapa professional al diari, fa molts anys, ens trobàvem amb el mateix problema. A la matinada començaven a cremar contenidors a diferents barris, en aparença sense cap tipus de connexió. Us he de reconèixer que hem escrit molt sobre aquest tema amb tota mena d’adjectius, impotència, i fins i tot ràbia. Quan la policia us ha enganxat in fraganti hem publicat que finalment s’havien trobat els culpables.

Però resulta que no, que seguiu calant foc. Creieu que si deixem de parlar-ne no sentireu la necessitat de seguir cremant? Fins a quin punt us considereu conscients del que esteu fent? Voleu demanar ajuda per deixar de cremar contenidors? Quan en algun moment heu vist manifestacions de caire polític on també s’han cremat contenidors, què en penseu? Sentiu que us fan la competència o més aviat en sou solidaris?

Permeteu-me que us pregunti sobre quina mena de formació teniu. A banda d’aquesta fal·lera per cremar contenidors, què penseu de valors com l’amistat o l’estimació? A casa vostra us agrada mantenir una bona convivència? Us relacioneu bé amb les persones que us envolten? No sé si us he pogut servir d’ajuda en alguna d’aquestes reflexions. Només puc desitjar-vos que les compartiu amb la resta de companys o companyes que us dediqueu a cremar contenidors. A veure si podem trobar una sortida que vagi bé a tothom.

Que tingueu salut!

