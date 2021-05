El Sabadell se salva en 16 de 27 casos si guanya a Miranda d'Ebro

Un 59,25 per cent. Aquest és el barem de possibilitats que té el Sabadell de permanència en l'última jornada de lliga si compleix amb la premissa gairebé fonamental: guanyar els tres punts a Anduva davant el Mirandés. En cas de victòria arlequinada, en 16 dels 27 casos possibles el conjunt d'Antonio Hidalgo continua a la Lliga SmartBank. Perquè això sigui factible, caldrien almenys dues ensopegades dels tres rivals directes en aquesta aferrissada lluita: entre Alcorcón, Logronyès i Lugo. Si dos d'aquests equips guanyen, la salvació serà inviable.

El Sabadell necessita guanyar i que passin dues d'aquestes tres coses: derrota de l'Alcorcón; derrota o empat del Logronyès; derrota o empat del Lugo. Cal analitzar també la motivació dels rivals d'aquests tres equips. En principi, el nivell màxim serà pel Rayo Vallecano davant el Lugo a Vallecas perquè es juga l'accés al play-off d'ascens a Primera Divisió. De fet, el conjunt madrileny ja ho va demostrar aquest dilluns guanyant al Castelló. En canvi, Espanyol i Las Palmas, rivals de l'Alcorcón i Logronyès respectivament, ja han complert els seus objectius principals. El conjunt canari visitarà Las Gaunas amb tot fet després d'una temporada molt irregular mentre els pericos, amb l'ascens a la butxaca, tenen l'al·licient secundari d'assegurar el títol i en l'aspecte personal, Raúl de Tomás, el pitxitxi. La qualitat i superioritat de l'Espanyol, a més de la seva professionalitat, dóna esperances als arlequinats.

En cas d'empat a Anduva existeix una rocambolesca combinació que també significaria la salvació arlequinada. Només són dues possibilitats sobre 81, o sigui un 2,47 per cent. Caldrien les derrotes del Logronyès i el Lugo i que no guanyés el Castelló a Màlaga. Per què s'implica el conjunt orellut, ja descendit matemàticament? Doncs perquè en un hipotètic quàdruple empat entre Lugo, Logronyès, Sabadell i Castelló, l'equip d'Hidalgo surt perjudicat. En canvi, en un triple Lugo-Logronyès-Sabadell a 44 punts, l'average general donaria la permanència a l'equip arlequinat. La lligueta entre ells i el balanç golejador està totalment igualat i cal recórrer als gols de la classificació general. La derrota condemna en tots els casos al Sabadell.

Les opcions matemàtiques sense condicionants de cap mena donarien al Sabadell un percentatge del 20,23 per cent de possibilitats de salvació (17 de 81 casos). Lògicament, amb la base del triomf arlequinat augmenten fins a gairebé el 60 per cent. Això sí, els números no entenen de motivacions dels equips ni anàlisi tècnica. Caldrà confiar en la triple carambola.

