Els sabadellencs, entre la cautela i l'esperança per la fi de les mascaretes

Isabel: “Està bé pels que estan vacunats”

Conforme avancen les vacunacions per la Covid-19, el govern espanyol comença a considerar com a gairebé imminent la desaparició de les mascaretes, com a mínim a l’exterior. Aquesta perspectiva podria implicar un canvi important en el nostre dia a dia que pels sabadellencs és molt positiu, tot i que no es pot fer de qualsevol manera. La Isabel, de 60 anys, diu que “hauriem d’anar sense mascareta els que ja ens hem vacunat”.

Tot i que té clar que “no hi ha manera de saber qui s’ha posat la vacuna i qui no”, pensa que els vacunats haurien de poder prescindir de la mascareta sense problemes, “també en espais interiors, com els comerços”. Malgrat tot, ella va amb compte i avisa que “hauria d’haver-hi més control”.

Jordi: “Sembla que es veu la llum al final del túnel”

Pel Jordi, de 29 anys, la pandèmia sembla que és a les acaballes, i també veu sentit a eliminar els tapaboques que ens han acompanyat des de la primavera passada. “Crec que a la via pública i l’exterior, si es pot respectar la distància de seguretat, a l’estiu ja no faria falta”, diu sobre les mascaretes. Tot i això, insisteix que a interiors com el metro, el supermercat o els restaurants sí s’hauria de mantenir.

Pel que fa a llocs a l’aire lliure amb una massificació important, com a la platja o la piscina, també pensa que s’hauria de poder deixar de banda aquesta protecció “perquè es poden mantenir les distàncies de seguretat”. Alhora, ell es mostra positiu sobre la evolució de les dades epidemiològiques: “sembla que comença a haver-hi llum al final del túnel i la vacunació s’està fent molt bé”, defensa.

Publicitat

Núria: “Crec que ens estem precipitant una mica”

No ho té tan clar la Núria. Aquesta sabadellenca de 46 anys creu que encara queda temps de pandèmia, “potser per por”, i pensa que s’ha d’anar amb compte. “Arriba l’estiu i tenim ganes de sortir de les restriccions, però crec que el virus encara està molt actiu i treure la mascareta ho trobo precipitat”, explica.

Ella diu que no sempre es fan les coses bé, i “a les terrasses s’hauria de portar mascareta quan no estem menjant i bebent, i la gent no ho respecta”. “Jo penso que aquest estiu encara no acabarem amb la pandèmia”, remarca.

Publicitat