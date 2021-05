La temporada de piscines municipals i de la Bassa comença el 22 de juny

Les piscines municipals i la Bassa mantindran els preus reduïts i les mesures de funcionament anticovid per la temporada d’estiu, que comença el 22 de juny i finalitza el 12 de setembre. L’Ajuntament de Sabadell ultima els treballs preparatius per engegar amb les millors condicions.

La Bassa obrirà les portes del 22 de juny al 31 d’agost. La temporada a les piscines d’Olímpia i a Campoamor finalitzarà el 12 de setembre, mentre que a Cal Marcet i Parc del Nord, l’estiu acabarà una mica abans, el 3 de setembre.

Com ja es va fer l’any passat, els equipaments reduiran l’aforament permès, que s’establirà en funció de la normativa en cada moment de la temporada i segons l’evolució sanitària. Així mateix, per accedir a les instal·lacions caldrà adquirir les entrades –aquest any també s’ofereixen preus reduïts– de manera anticipada.

S’establiran dos torns per jornada. Els horaris dels torns seran al matí, de 9.45 h a 14.15 h, i a la tarda, de 15 h a 19.30 h. El funcionament per sessions permetrà netejar i desinfectar les instal·lacions entre torn i torn i donarà oportunitat d’accés a més persones.

Sense abonaments de temporada

Aquest any tampoc no hi haurà els abonaments de temporada. La compra d’entrades es farà, preferentment, de manera anticipada i per internet, tot i que també es podran comprar a les piscines de 16 h a 19 h i sempre per a dies posteriors. Cal tenir present que les entrades dels infants de 0 a 3 anys, tot i ser gratuïtes, també caldrà reservar-les.

Pel que fa als preus, varien segons l’equipament, si és festiu o cap de setmana i el grup d’edat, amb reduccions per a col·lectius com ara infants i joves menors de 15 anys, jubilats, pensionistes o persones amb discapacitat.

En qualsevol cas, la proposta de preus, que es presentarà al Ple municipal, aposta per preus reduïts com l’any passat. Així, l’entrada individual per a més grans de 15 anys serà de 2 euros a les piscines i 2,50 euros a la Bassa (2,5 euros i 3,50 euros, respectivament, dissabtes, diumenges i festius). Un dels serveis complementaris de la Bassa és la línia d’autobús urbà L15/F15, estrenada l’any 2018 per fer més accessible l’equipament amb transport urbà. Els horaris seran els mateixos tant els dies feiners com festius, amb freqüències de pas de mitja hora.

