El Constitucional rebutja el recurs d'Elgio, qui ara ho portarà a Europa

El Tribunal Constitucional no admet el recurs interposat pel raper sabadellenc Elgio contra la condemna de 6 mesos de presó. Aquesta pena, en el marc del cas La Insurgencia, fou imposada per l'Audiència Nacional i ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem.

"Tal com hem dit sempre, anirem fins al final sense importar les conseqüències", manifesta Elgio, qui va saber de la resolució ahir dimarts, per boca del seu advocat. "Així que l'últim pas és portar el nostre cas al Tribunal Europeu de Drets Humans", afegeix.

Publicitat

De fet, per apel·lar a la justícia europea és necessari haver esgotat tot el recorregut jurídic de cada país membre de la UE. I l’equip jurídic d’Elgio ja havia registrat el recurs davant el Tribunal Constitucional a l’estiu del 2020. Amb la decisió del TC, Elgio té via lliure per fer el circuit judicial europeu.

Sense pena de presó

Elgio també va ser condemnat el juny del 2020 a 6 mesos de presó per l’Audiència Nacional (tot i que no va entrar a la presó, per ser una pena inferior als 2 anys). Elgio afrontava igualment un delicte d’injúries derivat de les seves lletres, però va decidir no assumir la sentència condemnatòria (que li hauria estalviat seguir amb el recorregut judicial). “Però aquí parlem de llibertat d’expressió i per tant vull aconseguir l’absolució total. No acceptaré ni un dia de presó ni un dia de multa”, explicava al D.S. en una entrevista recent.

Publicitat