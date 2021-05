Els treballadors d'Urgències del Taulí reclamen que se'ls reconegui l'especialitat

Una quarantena de professionals d'Urgències del Taulí s'han concentrat aquest dijous al matí a les portes del servei per reclamar al Ministeri de Sanitat que reconegui la seva especialitat tant en medicina com en infermeria. La reivindicació coincideix amb el Dia internacional de la medicina d'urgències i emergències, s'ha fet arreu de Catalunya i Espanya, i per aquest motiu els treballadors han penjat una pancarta a la façana d'entrada per urgències amb el lema 'La teva seguretat, la nostra especialitat'.

El director d'Urgències del Taulí, Gilberto Alonso, explica que aquest lema "no vol dir que el servei sigui insegur, però la realitat és que els professionals que hi treballen provenen de diferents especialitats", ja sigui medicina interna, geriatria o cardiologia, per citar tres exemples. Per la qual cosa han de fer una formació complementària per poder prestar aquesta atenció. El geriatre Francesco Ronchetti, que també treballa a Urgències, assegura que "una formació estructurada no l'ha rebut ningú i en un món on et demanen atenció especialitzada en patologies, això seria un valor afegit". Al Taulí hi ha unes 350 persones treballant a Urgències, entre metges, infermeres, auxiliars, etc.

Alonso destaca que el professional que es dedica a les urgències és "el que resol els 15 primers minuts de totes les especialitats". I defineix el seu perfil com "algú capaç d'atendre un pacient en situació vital i mantenir-lo en vida i orientar-lo per trobar una resolució que a vegades pot fer ell mateix o dependrà d'una intervenció". Per aquest motiu, ha de tenir coneixements de totes les especialitats. Com explica Emili Gené, aquesta situació de no reconeixement "clama al cel" i "la formació reglada evitaria que ens haguem de formar per parts". Després de llegir un manifest en què reclamen l'especialitat, els concentrats han fet un minut de silenci en record de les víctimes de la Covid-19.

Només hi ha dues branques de medicina que no tenen especialitat reconeguda, les urgències i les malalties infeccioses. Des del Taulí asseguren que es tracta d'una anomalia perquè a més de 100 països del món les urgències estan reconegudes com a especialitat. A Espanya, en concret, les urgències i emergències sí que són una àrea concreta a l'àmbit militar tant pel que fa a medicina com a infermeria, però no és així en el civil. Cada dia passen pel servei d'Urgències del Taulí una mitjana de 400 persones.

