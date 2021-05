Els ERTO s'allarguen fins el 30 de setembre

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha afirmat que l'acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre és "molt raonable" i s'ha mostrat "satisfet". En una atenció als mitjans aquest dijous al matí, Escrivá també ha destacat el pacte amb associacions d'autònoms per allargar la prestació per cessament d'activitat. El titular de Seguretat Social ha dit que l'esquema de protecció per als treballadors per compte propi serà de "transició cap a la nova situació" amb exoneracions decreixents en el temps. Pel que fa als que encara no puguin desenvolupar la seva activitat tindran un règim "anàleg" al vigent fins ara.

En relació amb l'acord dels ERTO, Escrivá ha destacat que "assoleix un equilibri molt raonable" entre "mantenir nivells de protecció" a empreses amb restriccions i donar "incentius suficients per incentivar l'activació de treballadors de la millor manera possible". El titular de Seguretat Social ha recordat que la patronal volia mantenir el sistema que hi ha vigent fins al 31 de maig, però que s'ha acordat un esquema que s'adapta al "context, que ha canviat" i és més similar al de fa un any. Prestació per a autònoms El sistema d'ajudes a autònoms contempla exoneracions de les quotes a la Seguretat Social per als treballadors que hagin estat protegits en el període anterior (entre febrer i maig són gairebé 460.000). Seran decreixents en el temps per incentivar la reactivació. Del 90% al juny, del 75% al juliol, del 50% a l'agost i del 25% al setembre. També es mantenen les prestacions extraordinàries vigents per a aquells que no poden desenvolupar la seva activitat amb normalitat. La prestació per suspensió d'activitat a conseqüència de resolucions administratives serà del 70% de la base mínima de cotització i l'autònom beneficiari no haurà de pagar les quotes a la Seguretat Social encara que el període comptarà com a cotitzat. Es manté, d'altra banda, la prestació compatible amb l'activitat per a aquells que no hagin esgotat els períodes previstos, amb dues exigències addicionals: Que la facturació del segon i tercer trimestre de 2021 caigui un 50% en relació amb el mateix període de 2019 i no haver obtingut rendiments nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros en aquest període. Aquells autònoms que no compleixin els requisits dels dos supòsits anteriors podran sol·licitar una prestació en els mateixos termes que hi havia amb una quantia del 50% de la base mínima de cotització i exoneració d'abonar quotes. La condició és acreditar les mateixes pèrdues del 50%. El text també inclou la prestació per a autònoms de temporada.

