Oberta la inscripció per vacunar-se a la Pista Coberta d'Atletisme

El Departament de Salut ja ha obert la possibilitat de demanar cita per vacunar-se a la Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell. Obrirà dimarts que ve, 1 de juny, però les persones d'almenys 50 i 59 anys ja poden agafar dia i hora al web www.vacunacovidsalut.cat. Aquest serà el punt de vacunació massiu més gran de la ciutat i donarà cobertura a tota la regió sanitària Metropolitana Nord, igual que un espai similar que també hi haurà a Granollers. Es començarà vacunant aquest col·lectiu d'edat, també la franja de 40 a 49 anys i, a partir del juliol, a la població d'entre 16 i 40 anys, aleshores ja sense que estiguin delimitades les franges d'edat.

Durant la primera setmana en què estigui oberta, a la pista s'hi administraran 15.000 dosis. D'aquesta manera es podrà comprovar que tots els circuits funcionin correctament i a partir de la setmana següent la voluntat és funcionar a màxima capacitat, d'unes 42.000 dosis setmanals. En tots els casos es posaran primeres dosis, almenys fins al 30 de juny, un termini que podria variar en funció de la disponibilitat de vacunes. La pista obrirà de dilluns a diumenge de 8 a 20 h amb la possibilitat d'ampliar fins a les 22 h si fa falta. Hi treballaran 85 professionals per torn, entre els d'infermeria, administració i agents cívics per la gestió de cues. Des de Salut asseguren que això no afectarà el normal funcionament dels CAP perquè els treballadors hi seran fora del seu torn o bé seran professionals que van respondre a la crida que va fer el departament.

Representants de l'Ajuntament, el CatSalut, l'ICS, el Taulí i el SEM han visitat aquest matí el punt de vacunació, que ja està a punt per entrar en funcionament després de fer canviar els llits de l'hospital de campanya que mai es va posar en marxa pels elements necessaris per vacunar. Els tècnics han dissenyat un circuit d'entrada que comença a peu de pista, des d'on es farà la recepció del ciutadà. Posteriorment passarà a un dels cinc espais on es posaran les dosis i, finalment, a una sala d'espera en què hi haurà d'estar 15 minuts per assegurar que la vacuna no fa una reacció adversa. A la sortida, aquelles persones que ho desitgin podran demanar un justificant. Com a mesura de prevenció, el SEM tindrà habilitat un box d'assistència i un altre de reanimació.

Com hi podré arribar?

Per tal de facilitar la mobilitat entorn de l'equipament s'ha preparat un dispositiu especial que, en part, ja és visible avui mateix. Tant l'avinguda de Pablo Iglesias -la baixada a la Bassa- com el camí de Can Quadres quedaran restringits al trànsit. Només hi podran passar aquelles persones que acreditin amb el comprovant de la cita prèvia que van a vacunar-se.

Un cop els usuaris superin el punt de control podran aparcar tant en tota l'avinguda com al camí, així com a l'aparcament que ja hi ha a l'entrada de la piscina i a una esplanada que s'ha habilitat al costat de la zona de pícnic de la Bassa.

Paral·lelament, es vol fomentar que el màxim nombre possible de persones baixin a vacunar-se amb autobús. La línia 15 de TUS funcionarà com a bus llançadora cada 15 minuts entre Sabadell Plaça Major d'FGC i Sabadell Centre de RENFE amb la pista.

Podré anar a la Bassa?

El 22 de juny obren les piscines municipals, inclosa la Bassa. En aquest cas, però, no s'hi podrà anar amb cotxe. Només podran baixar els pares i mares que vagin a deixar els seus fills i marxin, de manera que no podran estacionar, i també hi podran aparcar les persones amb mobilitat reduïda. Com a alternativa d'aparcament, el consistori ha habilitat les places gratuïtes de les piscines Joan Serra perquè el facin servir els usuaris de la Bassa.

