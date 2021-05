“Volem augmentar l’activitat i productivitat a l’entorn aeroportuari”

El pròxim mes de setembre, farà dos anys que José Andrés Domínguez està al capdavant de la gestió de l’Aeroport de Sabadell. Durant gran part d’aquest temps, el director de l’aeròdrom ha hagut de lidiar amb una pandèmia, que no ha aturat el volum d’operacions diàries. Paral·lelament, es treballa en diversos fronts per fer créixer l’aeròdrom en termes formatius i empresarials.

En què i com va afectar l’aeroport la pandèmia en el seu moment més àlgid?

Durant tres mesos l’activitat es va reduir al mínim, i només es van mantenir els vols d’emergències. Vam haver d’aprendre una nova manera de treballar, amb menys presència d’efectius a l’aeroport, però sempre mantenint l’operativitat de l’aeroport en tot moment. Ens vam coordinar totes les empreses per garantir l’activitat i això és molt positiu.

Quin és el sostre de l’Aeroport?

El sostre ens ve limitat per les infraestructures que tenim. Amb una posta de 900 metres i amb les distàncies de seguretat que han de complir les aeronaus, el número d’operacions hora que podem assumir està limitat. Però encara tenim marge de creixement tot i no ser infinit.

En aquest primer quadrimestre del 2021 s’han realitzat prop de 17.000 operacions, situant-se en una projecció per a finals d’any al mateix nivell que el 2019. Xifres que mostren una bona salut...

La principal activitat és la formativa i s’ha mantingut des del juny passat. És cert que estem a uns nivells similars a la pre-pandèmia i això ens fa estar satisfets del funcionament i del nivell d’activitat que tenim.

A Catalunya, només hi ha un centre formatiu en mecànica d’avions (El Prat del Llobregat). En quin punt estan les negociacions per ampliar l’oferta formativa?

Estem en converses amb la UPC, la UAB i l’Ajuntament de Sabadell per mirar d’impulsar diverses activitats formatives que no hi són i podrien ser-hi. Aquí tenim implantades una sèrie d’empreses amb un coneixement molt específic. Seria molt interessant generar activitats per a la gent jove del voltant.

Pot acotar el terme “estem en converses”?

No gaire, perquè estem treballant en diverses línies. Però encara que estigui a les beceroles, estem intentant instal·lar un centre de formació de controladors aeris, que seria el primer de Catalunya.

Com es pot trencar la idea que l’aeroport dona l’esquena a la ciutat?

Pel que fa als accessos, Aena té la previsió, coincidint amb les obres del Portal Sud, que l’accés sigui per la part nord i no per la sud, com és en l’actualitat. Amb aquest canvi, girarem l’aeroport perquè quedi de cara a la ciutat. D’altra banda, esperem que el setembre, coincidint amb la Festa Major, puguem reprendre les diverses activitats, com les jornades de portes obertes o la visita al Museu Aeronàutic de Catalunya. Sabadell és pioner en l’aviació i volem que la gent no ho vegi com una cosa desconeguda, sinó com un valor.

La infraestructura limita el nombre d’operacions, però no és un topall per l’arribada d’empreses. En què es traduiran els contactes amb el Centre Metal·lúrgic?

L’aeroport és un pol d’atracció d’empreses i a més de l’activitat aeronàutica, hi ha moltes empreses de manteniment que poden ser atractives perquè terceres empreses puguin col·laborar-hi. Volem posar en contacte totes les activitats que es fan a l’aeroport per mirar que es generin sinergies entre diverses empreses i augmentar encara més l’activitat i la productivitat a l’entorn aeroportuari. Paral·lelament, també treballem per captar empreses per fomentar temes d’innovació i generar activitat de qualitat.

Quin és l'impacte econòmic de l'Aeroport?

Segons l'estudi recentment publicat per l'Institut Cerdà, s'ha estimat que l'impacte econòmic a la ciutat és de 158 milions d'euros entre l'impacte directe, indirecte i induït. A més, s'afegeix que ha contribuït a mantenir 4000 llocs de feina, que no vol dir que estigui tota l'activitat concentrada aquí, sinó que és el que es genera de manera indirecta gràcies a l'activitat aeroportuària.

En quines línies es treballa per fer front al canvi climàtic?

Som molt conscients que hem d'evolucionar per fer tota l'activitat més sostenible. I això significa que s'han de reduir sorolls i emissions. Per fer-ho, estem analitzant la implementació de combustibles alternatius aquí a l'aeroport perquè siguin més sostenibles. Paral·lelament, mantenim reunions amb els diversos operadors, sobretot amb les escoles, per canviar les flotes cap a motors més eficients.

I en matèria de seguretat?

Sempre hem manifestat que volar és el mètode de transport més segur. Hi ha unes normatives, uns procediments, unes revisions per part d'entitats independents que asseguren que tothom que està involucrat amb el tema aeronàutic fa les coses com toca i amb molt de rigor i precisió.

