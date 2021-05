Ciutadans reclama la construcció de la residència del sud i un pacte local de Gent Gran

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, presentarà una moció al ple de juny per fer un pacte de ciutat sobre residències de gent gran. La intenció, segons ha declarat el regidor, és “fer un front comú dels interessos de Sabadell davant la Generalitat” que és qui té competències per construir la Residència del Sud.

Hernández ha afirmat que “és una residència reclamada i necessitada des de fa més d'una dècada”. Ciutadans aposta per una nova residència que “es creï des de l'experiència del Covid amb un model tant arquitectònic com d'atenció que no repeteixi les deficiències viscudes en aquesta pandèmia”.

Adrián Hernández ha afirmat que “el dèficit de places públiques de residència a Sabadell és una situació ja estructural i històrica” i que “des de 2006 associacions veïnals i entitats ho reivindiquen i que inclús l’administració ho va reconèixer” però que malauradament “no s’ha fet res des dels diferents Governs”.

El portaveu ha conclòs demanant un augment de “la partida i la inversió per a reduir llistes d'espera tant en residències com en dependència” i considerant “inadmissible” que gent gran que ho necessita “no pugui anar a una residència per raons econòmiques”.

