La Crida vol que el Pla d'Accessibilitat sigui participatiu

La Crida presentarà una moció al ple municipal de dimarts per demanar que el Pla d’Accessibilitat, per fer una ciutat “més amable i que garanteixi l’autonomia de les persones", sigui participatiu. El grup municipal demanarà que, a través de trobades, es faci de forma conjunta entre agents dels diferents àmbits de la ciutat, “ja sigui d’espai públic, mobilitat, joventut, col·lectius pels drets de les capacitats diverses i gent gran, entre d’altres”.

Demanen que el mapa de punts de difícil accessibilitat que ha de detectar els llocs on calen millores d’accessibilitat es consensuï amb associacions de veïns, AFAs i entitats socials de cada zona: "Són els agents que millor coneixen el territori". Per tant, demanen que formin part de les comissions de seguiment del pla, "garantint així la transparència en la gestió i la corresponsabilització ciutadana en la priorització de les accions a executar".

Publicitat

Per altra banda, proposaran que el Pla d’Accessibilitat, que per llei Sabadell ha d'executar abans de 2024, es materialitzi amb el compromís anual en els pressupostos municipals, que n'incloguin el manteniment i la millora permanent.

“Pensem que és necessari posar aquest debat a sobre de la taula, que fa anys que moltes entitats ens demanen que se’ls escolti en aquest tema, i que se les tingui en compte", expressa el regidor Lluís Perarnau. "En el nostre dia a dia ens trobem amb elements que no son accessibles: senyals, contenidors o fanals; voreres estretes no adaptades, obres d’edificis que fan que la vorera desaparegui, retards injustificables en les places d’aparcament reservat guals de vianants no adaptats al codi d’accessibilitat. Per això, entre d’altres, necessitem passos de vianants elevats a nivell de vorera i passos per a persones amb mobilitat reduïda alternatius a les voreres”, afegeix.

Publicitat