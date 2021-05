El Banc Sabadell vol guanyar 700 milions i assolir una rendibilitat del 6% l'any 2023

El Pla Estratègic 2021-2023 del Banc Sabadell (BS), presentat aquest divendres a inversors i analistes, té com a grans fites assolir un benefici de gairebé 700 milions d’euros i un ROTE (rendiment dels fons propis tangibles) del 6% (davant l’1,25% actual). Preveu, a més, una retallada de costos de 100 milions que comportarà una nova sortida d’empleats (es parla de més d’un miler).

La presentació del nou pla director va anar a càrrec de César González-Bueno, CEO del BS, i Leopoldo Alvear, el CFO, que van posar de manifest que el context actual, marcat per la Covid-19, obliga a un canvi de rumb, un cop descartada la fusió amb BBVA.

González-Bueno va citar els tres eixos sobre els quals girarà aquest full de ruta. El primer fa referència a la fortalesa i lideratge del Sabadell en empreses a Espanya (quota de mercat del 40%). L'objectiu és consolidar la posició i augmentar el volum de negoci de forma eficient, mantenint l’alta rendibilitat actual.

“La manera com els nostres clients parlen del BS, de com el banc els ha acompanyat al llarg del temps i de la qualitat del servei que reben és una cosa que no per coneguda ha deixat d'impressionar-me d’ençà de la meva incorporació com conseller delegat”, destacà González-Bueno. “La capacitat de la nostra xarxa per establir relacions fructíferes i duradores amb les empreses -l'antiguitat mitjana dels clients és d’11 anys- és una de les nostres fortaleses, que potenciarem encara més”.

Publicitat

El segon pilar del pla és una profunda transformació de l’estratègia de banca ‘retail’, amb un model de negoci totalment digitalitzat per als processos de préstecs al consum, mitjans de pagament i comptes corrents. “La transformació radical requerida a Banca de Particulars -va precisar- ha d’abordar tant una reducció dràstica de costos, com una revisió exhaustiva de la nostra forma de servir als clients”.

El tercer eix és l'excel·lent comportament de la filial britànica, TSB, que basarà el seu creixement en hipoteques i es finançarà amb els seus propis dipòsits (TSB, un cop abordada la seva reestructuració, compta amb 290 oficines, un 46% menys, i 5.800 empleats, un 20% menys).

A Mèxic, Miami i les oficines internacionals, l’objectiu del BS és profunditzar en una gestió efectiva del capital.

El BS parteix d’un bon posicionament, doncs ha tancat el primer trimestre amb un benefici net atribuït de 73 milions d’euros. “El full de ruta estratègic millorarà significativament la nostra rendibilitat, lliurant resultats més enllà del 2023”, va concloure González-Bueno.

Publicitat