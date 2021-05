Els socis arlequinats s'emocionen amb el documental 'Tornar, 10 anys d'Ipurua'

Aquest divendres 28 de maig se celebren 10 anys de l'ascens a Segona Divisió del Centre d'Esports Sabadell a Segona Divisió A. Coincidint amb aquesta data històrica per l'entitat, l'auditori de l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell ha estat l'escenari de l'estrena oficial del documental 'Tornar, 10 anys d'Ipurua', produït per l'equip d'Esports de Ràdio Sabadell. Si en la preestrena del dia anterior el protagonisme va ser per alguns dels jugadors presents a Ipurua, tècnics, directius, autoritats i patrocinadors del projecte, ara tocava el torn dels socis i seguidors que també van ser claus per conquerir l'ascens. Un bon nombre ha volgut rememorar un dia inoblidable.

El cap d'Esports de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, acompanyat dels altres autors del documental, Adrià Arroyo, Pau Vituri i Roger Benet, han agraït la seva presència i també han destacat la bona resposta en la recaptació de donatius per l'àrea de pediatria de l'Hospital Parc Taulí. Ja s'havia superat l'objectiu inicial de 1.500 euros i continua oberta la Fila Zero fins al dia 30 de juny.

Tots els comentaris eren elogiosos i molts socis no han pogut evitar alguna llagrimeta en recordar imatges del partit a Ipurua o les opinions de jugadors emblemàtics com David De Navas, Juanjo, Juvenal, Puigdollers, Isaac Cuenca, Marc Fernández o el capità Agustín Fernández, recordant anècdotes divertides i algunes desconegudes fins ara. També destacable la versió del periodista i actual conseller, Àxel Torres, qui reconeix que al principi no estava gens convençut amb la contractació de Lluís Carreras i després va quedar encantat amb el tècnic de Sant Pol de Mar. Deu anys després, Ipurua continua molt present i aquesta celebració pot servir de bon presagi pel final de lliga de diumenge a Anduva.

