La Policia Municipal sanciona un conductor de patinet elèctric cada dia

Quatre de cada 10 sancions que la Policia Municipal ha interposat als conductors de patinets elèctrics –o VMP– ha estat per conduir sobre la vorera o per àrees de vianants. Des que Sabadell va començar a sancionar els infractors, a mitjans de gener, ja s’han multat 118 conductors. Una mitjana d’una infracció per dia. “Encara fa falta molta educació en seguretat viària”, sosté l’intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada.

De fet, per conduir un VMP no és necessària, de moment, cap autorització administrativa. I els agents reclamen més campanyes o indicacions de la DGT per conscienciar sobre l’ús d’aquests ginys: “Costarà temps normalitzar l’ús dels VMP i cal conscienciar els conductors que poden causar un accident”, destaca Quesada.

Desobeir els senyals de circulació és la segona gran infracció dels conductors de patinets a la nostra ciutat. I representa el 22% de les denúncies. Saltar-se els semàfors en vermell i circular contra direcció són les més comunes. També circular dues persones en un mateix giny representa el 22% de les sancions a Sabadell. I l’ús del telèfon mòbil o d’auriculars està sancionat i suposa l’11% de les denúncies. “Hi ha desconeixement de la normativa en molts casos”, destaca l’intendent major. La policia té dos sistemes de vigilància a conductors de patinets: les campanyes o controls específics (on es fixa més atenció als VMP) i els patrullatges generals.

El casc, obligatori?

A Sabadell no és obligatori l’ús del casc fins que la nova normativa dicti el contrari. Però “sí que és recomanable”, sostenen fonts municipals. L’Ajuntament pretén que sigui d’ús obligatori al municipi, fet que es concretarà a la nova ordenança.

Des del 2 de gener, els VMP no poden circular per voreres però sí per zones de plataforma única si els conductors adapten la circulació a la velocitat dels vianants. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectora. L’organisme depenent del Ministeri de l’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h.

