Dos anys del canvi: rumb cap al futur

[Pol Gibert, primer tinent d'alcaldessa de Sabadell]

Aquesta setmana s’han complert dos anys de la nit electoral que va portar el canvi a Sabadell. El recompte de les urnes va demostrar la voluntat majoritària de confiar en els i les socialistes el futur de la nostra ciutat, passant pàgina i deixant enrere un període d’inacció i enrenou sense lideratges ni projecte de ciutat.

Han estat 731 dies des d’aquella victòria que va portar l’alcaldessa Marta Farrés a la plaça de Sant Roc. I val la pena recordar el nombre exacte donades les circumstàncies excepcionals que han condicionat gran part d’aquests dies.

D’aquests més de 730 dies que té el mandat, un 60% han transcorregut en el marc de la pandèmia i els seus devastadors efectes en vides i en conseqüències socioeconòmiques. Sens dubte, un moment que tots/es recordarem per sempre més.

Però tot i la crisi, el govern de la ciutat no ha perdut el temps. La tornada dels i les socialistes al Govern de la ciutat ha permès recuperar l’autoestima i la confiança que havíem perdut. Tornar a creure en nosaltres mateixos com a gran ciutat de Catalunya i projectar-nos com a referents en l’àmbit de les energies renovables, l’habitatge, la salut o la cultura. I també a posar en comú la força dels diferents actors que treballen a la ciutat (molts d’ells oblidats durant els darrers anys) per treure el millor de tots plegats i abordar la sortida de la crisi amb més força.

Ho estem veient en els projectes vinculats als Fons Europeus, on s’han establert aliances amb empreses, universitats, centres de recerca, gremis... i amb tothom que vulgui sumar esforços per fer la tercera gran transformació de la ciutat.

Però l’arribada del nou equip de govern, format per veïns i veïns de diferents barris de la ciutat, també ha comportat l’entrada a l’Ajuntament de la voluntat ferma de combatre el Sabadell a dues velocitats. Feia molts anys que les inversions a l’espai públic, fossin voreres, ferms, bancs o arbres, no eren una prioritat. I si alguna cosa ens ha permès redescobrir la Covid-19, és la importància de recuperar la qualitat de les nostres places i carrers, especialment en els barris més humils.

És per això que, tot i la pandèmia, la ciutat no s’ha aturat. Les inversions en més de 500 habitatges de protecció oficial, la nova policia de districte, els projectes de formació i inserció laboral o a la renovació de l’espai públic esquitxen tota la ciutat per fer-la més verda i amable, a la vegada que es generen llocs de treball. I seguirà sent així durant els pròxims dos anys.

Sabadell és una ciutat plena de vida i de ganes de fer coses, ho estem veient en aquests dies a mesura que les restriccions van disminuint. Li cal un govern que canalitzi i impulsi aquesta energia cap a objectius comuns, que ens portin a recuperar el lloc de lideratge que mai hauríem d’haver perdut. Un lideratge que ens ha de servir per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans/es i generar les màximes oportunitats per no deixar a ningú enrere.

I amb aquest objectiu, a Sabadell encarem amb optimisme el rumb cap al futur.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

