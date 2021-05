Una trentena de persones protesten a Sabadell contra la reforma del sistema de pensions

Al voltant d'una trentena de persones han protestat a Sabadell contra la reforma del sistema de pensions. Amb càntics a favor de les pensions dignes i contra el Pacte de Toledo, s'han concentrat al passeig de la Plaça Major i han llegit un manifest conjunt. La concentració ha estat organitzada per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) i secundada per l'entitat iaioflautes Sabadell, Marea Pensionista i SAD Sabadell.

Els manifestants han exigit que el Congrés dels Diputats posi en marxa una auditoria sobre la Seguretat Social que expliqui quines han estat les despeses del sistema de pensions des de la seva constitució el 1963. "L'actual sistema és solvent i no necessita més retallades, sinó revertir les males reformes imposades en els últims anys. Denunciem l'intent de privatitzar part de les cotitzacions de la Seguretat Social cap a fons privats de pensions", afirmaven en el manifest, que l'ha llegit un dels membres dels iaioflautes.

Les mobilitzacions no s'aturaran

Les entitats organitzadores de la concentració han demanat a tots els pensionistes i a la ciutadania en general que persisteixin en la mobilització els següents mesos a través de diferents maneres. D'entrada, demanen que recullin firmes i que promoguin resolucions en les administracions públiques per demanar l'auditoria.

Després, també requereixen que la població expliqui la situació actual dels pensionistes a les persones més properes. I, finalment, el 16 d'octubre se celebrarà una marxa a Madrid en defensa del sistema públic de pensions on esperen que hi hagi una gran participació ciutadana. "Governi qui governi les pensions es defensen", han remarcat els assistents a la protesta per posar punt final a la concentració.

Manifestacions a tot el territori

La protesta s'ha celebrat simultàniament en diferents punts de l'Estat. Per exemple, a Barcelona s'han congregat centenars de persones des de la plaça d'Urquinaona fins a la delegació de l'executiu a la capital catalana.

