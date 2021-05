Mag Lari, Màrius Serra i Buhos, en l'entrega de premis a Sabadell d'un concurs de creació de jocs en català

La Plataforma per la Llengua ha entregat aquest migdia els premis del 6è Concurs Tísner de creació de jocs en català. Ho ha fet en un acte a la Vela de ca l'Estruch de Sabadell conduït pel Mag Lari i on hi han participat l'escriptor Màrius Serra, la dissenyadora Laia Maurí, així com el grup de música Buhos i la cantant catalana Suu. L'esdeveniment ha estat retransmès per streaming a través de Zoom, tot i que hi ha hagut una cinquantena d'assistents a la carpa del barri de La Creu Alta. La majoria d'ells formaven part d'escoles que han participat en el concurs.

Enguany, més de 100 aules d'arreu del domini lingüístic han presentat projectes lúdics en llengua catalana i per primera vegada hi han participat escoles de la Catalunya Nord, Andorra i La Franja de Ponent. El Concurs Tísner es du a terme des del 2014 i el seu èxit augmenta any rere any. I qui era Tísner? Ell era un periodista conegut per realitzar caricatures i per crear nous jocs de paraules. De fet, el seu nom real era Avel·lí Artís Gener (1912-2000), i d'aquí va derivar el pseudònim de Tísner.

Màrius Serra, qui havia sigut amic seu, l'ha definit com una persona "molt interessant, agradable i bromista". Tísner tenia una característica molt important: portava un pegat a l'ull, com si fos un "pirata", ja que va tenir un despreniment de retina. "Tothom li preguntava el motiu pel qual portava el pegat i ell s'inventava històries per explicar-los-hi. Estava cansat que tothom li preguntés sobre això", ha explicat Serra.

Tres grans premis

Dit això, el primer premi del concurs se l'ha endut la classe de 5è de primària de l'escola Lluçanès de Prats de Lluçanès (Osona) amb el seu joc de taula anomenat "El joc de les frases fetes". Com a recompensa el mateix Mag Lari els hi farà un espectacle en el centre educatiu. El segon i el tercer premi han estat per l'escola La Serra de Sant Pere de Ribes (Barcelona) i l'escola Sant Esteve de Sant Mateu del Bages (Bages), respectivament. Així mateix, la Plataforma per la Llengua ha entregat premis secundaris per a sis escoles.

El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha agraït, d'entrada, la participació de les més de 100 escoles en el Concurs Tísner, però ha avisat que els jocs de taula en català estan sota mínims als territoris de parla catalana. Segons Escuder, el 92% dels jocs i joguines són en castellà. "Hi ha molta feina a fer. Les administracions públiques han de respectar una llei de 2010 que exigeix que hi hagi equitat entre els idiomes en aquest àmbit. I els botiguers i els clients han de fer pressió perquè la situació actual canviï", ha reflexionat.

Trucs de màgia i cançons en directe

Al llarg de l'acte, el Mag Lari ha realitzat trucs de màgia que han provocat que els assistents s'aixequessin de les seves cadires. El mag ha fet un dels seus trucs estrella, "La carta apunyalada". A més, els artistes Guillem Solé i Jaume Nin del grup de música Buhos han cantat dos dels seus senzills més coneguts: Barcelona s'il·lumina i Volcans. Per la seva banda, la cantant Suu ha interpretat el seu tema més exitós: Tant de bo.

També ha actuat el grup sabadellenc de dansa urbana, Souldiers. El Mag Lari ha posat punt final a l'acte i ha agraït, de part de la Plataforma per la Llengua, la participació de les escoles en la sisena edició del Concurs Tísner. Els organitzadors són ambiciosos i, és per això, que l'any que ve esperen que encara hi hagi més centres educatius involucrats.

