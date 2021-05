La Fiscalia detalla les penes de presó dels acusats de la peça 6 del Cas Mercuri

Una nova peça del Cas Mercuri a les portes dels jutjats. Aquesta ocasió es posa el focus a la peça número sis: el presumpte abocament il·legal de terres de Can Xupa, una finca protegida del Rodal. Aquest matí, la Jutgessa d'instrucció número 1 de Sabadell, del macrocàs, ha donat trasllat de l'escrit d'acusació de la Fiscalia anticorrupció i sol·licita l'obertura de judici oral a l'Audiència Provincial de Barcelona, després d'uns anys d'investigació oberta. En total, la Fiscalia acusa tres regidors del PSC del govern de Manuel Bustos, a l'exregidor del PP, Jordi Soriano i al qui al màxim responsable de la Policia Municipal, en aquell moment.

La Fiscalia ha demanat penes de fins a 4 anys de presó i 10 d'inhabilitació pels possibles implicats de la peça número 6 del Cas. Aquestes, les penes més altes, han estat sol·licitades per a dos regidors del PSC, el de Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes, Ricard Estrada i pel tinent d'alcalde de Joan Manau. Tots dos per delictes continuats contra l'ordenació del territori i de prevaricació administrativa.

Tot i això, l'acusació particular assegura que els abocaments van ser principalment promoguts per Jordi Soriano, exregidor del PP. Per aquest motiu, li demanen 3 anys de presó per a tràfic d'influències, tot i no ser en aquell moment regidor, detallen els presumptes els interessos que tenia de l'empresa GTA Monlae SL. Les mateixes penes també les sol·liciten per a José Manuel González Parra.

L'ORIGEN DELS ABOCAMENTS

Els fets que van tenir lloc entre el juny i el setembre de 2011, en presumpte abocament massiu de 53.000 metres cúbics de terres i runes a la finca de Can Xupa, juntament amb la de Ca n'Alzina. Uns presumptes delictes que van comptar amb "consentiment" i "l'encobriment" dels màxims responsables municipals d'Urbanisme i de Sostenibilitat del govern del PSC, Joan Manau i Ricard Estrada. A més del silenci del màxim responsable de la Policial municipal, José Miguel Duran, qui ha estat condemnat per la peça de les multes (30). Segons l'acusació no només no va aturar els abocaments sinó que va fer desaparèixer les actes de les denúncies emeses pels agents de la Unitat de Vigilància Rural de la Policia Municipal. Per aquest motiu li demanen 2 anys de presó i 8 d'inhabilitació.

També està acusat un antic càrrec de confiança de Bustos, Xavi Izquierdo, a qui li demanen 17 mesos de presó i inhabilitació durant sis anys. Izquierdo va va ser acusat en el judici de les multes, però va ser absolt.

COMPLICITATS ENTRE ACUSACIONS

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció exercirà la seva funció d’acusació popular. Asseguren que després d’analitzar tota la documentació de la peça 6, presentarà el corresponent escrit d’acusació per aquestes actuacions il·lícites, amb la voluntat d’esclarir els fets i de proposar les corresponents penes als responsables dels delictes comesos en contra de l’interès públic. La Plataforma ha fet pública les acusacions de la Fiscalia.

EL MACROCÀS

El Cas Mercuri esclata el novembre del 2012, però els presumptes delictes del cas es cometen entre el 2010 i el 2012. El cas es desglossa en gairebé una quarantena de peces. Avui dia, moltes peces no s'han jutjat. L'última que va tenir ressò a la ciutat va ser la número 30, la peça de les multes. Tot i això, és un procés lent, tot plegat sense actualitat i sense una sentència definitiva.

