L'entorn de l'escola Pau Casals renovarà la seva imatge

Els centres educatius més a prop de la pacificació dels seus entorns. El govern presenta el programa per millorar el camí de l'Escola Pau Casals al barri de la Concòrdia. Aquesta tarda, el projecte s'ha fet públic davant de famílies, veïns i l'AMPA del centre. El govern té com a objectiu aportar una facilitació a les famílies amb una mobilitat més sostenible i segura; a més, d'afavorir l’autonomia dels infants en el seu recorregut diari als centres educatius.

El programa es divideix en dues fases: per una banda, la millora de l'entorn i, per altra banda, la construcció d'una zona de jocs infantils. Les obres es realitzaran entre la cruïlla dels carrers d'Atlanta i Mauritània del barri de la Concòrdia (districte 4). L'alcaldessa, Marta Farrés, assegura que "el nou camí escolar comportarà una gran millora per als infants, famílies i veïnat de la zona i forma part d'una estratègia per avançar en una mobilitat cada cop més sostenible i segura als entorns dels centres educatius". El cost total és de gairebé 1 milió d'euros.

Des del govern, preveuen que la primera fase començarà aquest estiu. La millora de l'entorn es tradueix en la pavimentació dels nivells de les voreres de tot l'espai, la instal·lació d'elements de mobiliari urbà, com per exemple bancs - per facilitar el descans mentre els infants surten de l'escola - i una font. A més, s'hi plantaran nous arbres, tal com sosté la tinenta d'alcaldessa i regidora del districte quart, Marta Morell, "el govern té el compromís d'aconseguir una ciutat més verda". Finalment, es reordenarà l'aparcament.

La segona part del projecte és la construcció d'una nova zona infantil. Aquesta es dividirà en dos àmbits, una amb jocs de trepa i de fusta i altra amb jocs infantils tradicionals. Totes dues es connectaran amb dos tobogans. Així mateix, s'arranjaran i milloraran els accessos a l'espai verd on s'ubicaran els jocs i també hi haurà nous bancs i zones d'estada. En aquest sentit, Morell afirma que la voluntat és que la zona es converteixi en un "espais de socialització". Es preveu que les obres comencin la Setmana Santa del 2022.

MÉS PROJECTES PER VETLLAR LA PACIFICACIÓ

En paral·lel a les obres dels entorns de l'Escola Pau Casals, l'Ajuntament està preparant una Memòria Tècnica dels Camins Escolars i un Manual d'actuacions tàctiques per als entorns escolars de la ciutat. Així mateix, el govern s'ha compromès a fer extensiu aquest mètode als diferents entorns dels centres educatius.

Així mateix, en aquest marc, recentment ha finalitzat l’adequació del carrer de Pérez Moya, on s’ubica l’Escola Serra, i ja es treballa en la configuració dels itineraris de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume.

