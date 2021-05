Quina relació existeix entre el ‘#metoo’ i la Bíblia?

L’octubre del 2017, el hashtag #metoo feia la volta al món. Una etiqueta a Twitter que denunciava la violència contra les dones i, particularment, la violència sexual. Dissabte a la tarda, l’església evangèlica baptista El Redemptor va organitzar una xerrada-col·loqui virtual amb la professora i teòloga sabadellenca Mireia Vidal, sota el títol De Júnia al #Metoo. Les dones als orígens del cristianisme i perquè encara estan d’actualitat.

Què té a veure una piulada de fa quatre anys amb Júnia, l’apòstol de la qual es parla a la Carta als Romans?: “La relació és profunda i determinant, perquè les denúncies per erradicar la violència contra les dones venen de lluny i tenen en els texts bíblics un testimoni privilegiat”, assegura Vidal. I quin és el paper que juga Júnia? Segons la professora sabadellenca, “la primera dona explícitament identificada com apòstol a la Bíblia va deixar de ser dona per convertir-se en home en els manuscrits medievals”.

En la mateixa línia, detalla que “el sentit comú dels temps dictava que les dones no podien ser apòstols i, per tant, calia corregir el text bíblic”. Encara amb la Covid-19 ben present, l’església evangèlica baptista El Redemptor vol continuar apostant per aquest format virtual: “Ens hem hagut d’adaptar a formats nous en veure condicionat el format presencial”, explica el pastor Xavier Guerrero.

Dins aquesta situació d’excepcionalitat, la creença entre els feligresos ha anat en augment, tal com reconeix Guerrero: “Hem crescut en la nostra experiència de fe, hem llegit més, hem pregat més i ens hem cuidat més que abans de la pandèmia. La vulnerabilitat viscuda ens ha abonat la relació de cura”, assegura.

Per últim, Guerrero comenta que, arran dels estralls econòmics de la Covid-19, a El Redemptor s’ha despertat més implicació dels diversos voluntaris: “La nostra església es va sensibilitzar amb les creixents necessitats de famílies que demanaven aliments i vam augmentar el nombre de famílies que ateníem inicialment”.

