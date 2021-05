Faran un corredor verd entre el Castell de Can Feu i el Centre

Els barris de Can Feu i el Centre estaran connectats amb un nou corredor verd. El Govern portarà al ple d'aquest mes de juny els primers tràmits per fer-lo realitat, encara, però, sense calendari.

Per fer possible el projecte, el primer que es vol fer és suspendre les llicències a la zona afectada per tal de garantir la renovació urbanística, per la qual cosa s'iniciaran els estudis previs. La superfície afectada és de 41.569 metres quadrats i consta de quatre subàmbits: el Castell de Can Feu, l'antiga estació d'FGC, el passatge de Clavé i el carrer de Joan Plans.

L'objectiu és regenerar l'entorn dintre del pla de naturalització de Sabadell. Les actuacions també comportaran una revisió de la circulació de vianants, bicicletes i vehicles, aprofitant la continuïtat de recorreguts que dona el cobriment de les vies del tren des del passeig de Can Feu fins a l'estació Can Feu - Gràcia.

Fonts de l'executiu destaquen que la connexió també prendrà sentit amb el projecte del passatge dels Ferrocarrils, que donarà continuïtat de pas entre el carrer de Sant Jordi i la carretera de Terrassa, preservant l’edifici de la Fàbrica Germans Camps, a la cantonera amb la carretera de Molins de Rei.

