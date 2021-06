[Josep Mercadé, periodista]

Ara que tots els experts ens diuen que la frenada de la pandèmia és un fet, tot i que no podem abaixar la guàrdia en cap moment, ens adonem d’alguns canvis d’actitud que la Covid-19 ens ha portat. Sense ignorar els efectes més dolorosos, com serien les defuncions i les seqüeles que arrosseguen molts dels contagiats, proposo una reflexió sobre aquesta manera diferent de veure les coses de com ho fèiem fa poc més de 15 mesos.

Durant els períodes de confinament vam constatar que la vida a les ciutats no són flors i violes. Depenem de les característiques de cada habitatge, si tenim balcó, galeria, pati, o simplement unes finestres amb un panorama desolador de més i més habitatges al voltant. Aquesta és, malauradament, la visió que tenen molts veïns i veïnes de Sabadell. Som una ciutat densa, formada precipitadament, amb especulació i poc respectuosa amb l’entorn natural.

Des dels anys 80 del segle passat s’han fet moltes coses per millorar la vida a Sabadell. Tenim parcs i zones verdes (bé, més aviat grises, per la duresa del paviment). La mobilitat a l’interior, a peu, en bicicleta i en cotxe, no és gaire confortable. Sobretot a la zona centre, tot i que disposem d’alguns espais de prioritat per a vianants. Combinar els diferents models de mobilitat en una ciutat com Sabadell resulta d’una elevada complexitat.

Fixem-nos en com han canviat les coses. Als anys 90, quan es van fer les primeres actuacions per a vianants al Centre, es va proposar deixar la Rambla sense cotxes. En aquells moments els comerciants es van revoltar considerant que sense cotxes al carrer el comerç no pot viure. Tristament hem vist que en un traçat com la Via Massagué, tot i tenir cotxes, el comerç s’ha anat morint. I ara ens trobem amb demandes d’una ciutat més verda com la que han fet aquest diumenge diferents col·lectius a diverses ciutats. A Sabadell ho ha organitzat el moviment Revolta Veïnal amb una acció festiva i reivindicativa a la Via Massagué. Aquestes demandes segur que troben més complicitat de la població després de la pandèmia. És fàcil crear consciència després de constatar les dificultats que planteja la vida a la ciutat. Tots necessitem gaudir dels espais lliures i això implica una limitació del trànsit.

El teletreball evita molts desplaçaments, però a Sabadell seguim tenint un gran moviment de vehicles. Pot passar que alguns deixin de teletreballar i això incrementi la mobilitat. El repte és fomentar l’ús de transport sostenible que pugui fer realitat una ciutat més verda.

Publicitat