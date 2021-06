El Govern respon al president Esteve Calzada dient que ha aportat més de 700.000 euros

Reacció ràpida. Després de les declaracions fetes aquest migdia pel president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, en què lamentava l'escàs suport institucional rebut des de l'Ajuntament, el Govern municipal ha emès una nota oficial.

El text recorda que l'Ajuntament "col·labora amb el Centre d'Esports –una societat mercantil que és privada amb accionistes- a través de diversos acords de suport al club. En primer lloc, l’Ajuntament cedeix gratuïtament al Centre d’Esports l’ús de l’Estadi de la Nova Creu Ata i assumeix totes les despeses de manteniment i consums, exceptuant les tasques de neteja de dependències i graderies. El cost de manteniment assumit per l’administració municipal és de 185.405 euros l’any".

D’altra banda, amb motiu de l’ascens a Segona Divisió, l’Ajuntament assegura que "va contribuir amb 330.000 euros als diferents treballs que es van portar a terme per adequar la Nova Creu Alta als requeriments de la Lliga de Futbol Professional. Accions acordades amb la direcció del club i que van implicar el canvi de gespa, adequacions dels vestidors i altres dependències, millores en la seguretat i accessibilitat, entre altres. En aquest marc, l’Ajuntament va fer un gran esforç sufragant més del 60% de la despesa total en un moment de necessitat com era la pandèmia. A banda d’aquests ajuts a l’equip professional, l’Ajuntament col·labora amb 46 equips de l'entitat de totes les categories, que fan ús d’instal·lacions amb diverses bonificacions establertes a les ordenances municipals. L’import bonificat és de 190.178 euros. En total l’Ajuntament ha aportat en el darrer any més de 705.583 euros, a banda dels diners que ha deixat d’ingressar per no cobrar cap cànon al club".

Tanmateix, recorda que "cal tenir en compte també que altres clubs catalans paguen un cànon a l'ajuntament per l'ús de les instal·lacions, cosa que no passa en el cas del Centre d’Esports Sabadell i el seu ús en exclusiva de la Nova Creu Alta. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de vetllar pel conjunt de les entitats que competeixen professionalment, i explorar alternatives a la gestió que no provoquin un greuge comparatiu entre unes i altres. Aquest esforç per part de l’Ajuntament s’ha fet en un moment especialment dur per a l’economia local, en què la ciutat ha deixat d'ingressar 18 milions i l'Ajuntament ha hagut de renunciar a inversions per la davallada d’ingressos i per atendre les necessitats de centenars de famílies que necessiten ajut per alimentació, pagar els subministraments o fer front a les despeses d’habitatge. Malgrat tot, s'ha continuat amb el suport al Centre d'Esports".

Per últim, l’Ajuntament vol reafirmar "el compromís de la ciutat amb el Centre d’Esports, especialment en els moments durs que viu l’entitat després de confirmar-se el descens de categoria del primer equip. Però el fet que no s’hagin assolit els èxits esportius no pot atribuir-se a la falta de col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Entenem que aquests estan sent dies especialment tristos per a la junta directiva, l’afició i per a tot Sabadell en el seu conjunt, però el Centre d’Esports continuarà tenint la ciutat al seu costat".

