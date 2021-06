El poliesportiu dels Merinals està previst que es comenci a construir el 2022

Les obres per a construir el nou poliesportiu dels Merinals començaran a la meitat del 2022 i tindran un cost de 8 milions d'euros. A l'abril, ja es van fer les corresponents modificacions urbanístiques per adequar els terrenys on es construirà l'equipament. Ara el projecte inicial, que és una proposta electoral del PSC, ha rebut l'aprovació del ple municipal.

L'edifici tindrà dues plantes, amb una pista de 1.600 metres quadrats. L'oposició s'ha mostrat recelosa pel cost de l'obra, sobretot ERC i Junts.

Serà el cinquè pavelló de la ciutat, juntament amb del Sud, Nord, Cal Balsach i el pavelló d'Esports, a Sol i Padrís. Estarà ubicat en una zona delimitada pels carrers d’Hongria, de Malta, de Finlàndia i l’espai verd davant del carrer del Regne Unit, al barri dels Merinals. Està previst que tingui una superfície de 5.124 metres quadrats.

L'equip de Govern hi ha votat a favor (PSC i Podem), així com també Ciutadans i Junts per Sabadell. Esquerra i la Crida s’han abstingut. Tot i celebrar que es tracta d'una obra molt reivindicada pels veïns, han criticat la manera de planificar del Govern a la ciutat, sense visió global de ciutat.

