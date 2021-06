Sabadell reclamarà a Correus la millora del servei postal

56 dies sense correu postal a la zona nord i oest de Sabadell. L'Ajuntament de Sabadell es tornarà a reunir amb la direcció de Correus per reclamar un servei postal de qualitat. Així s'ha acordat al ple municipal de juny, a través d'una una moció de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) que s'ha aprovat de forma unànime.

Treballadors de la UR4 i la FAVS han reclamat a l'Ajuntament de Sabadell que sigui "més actiu" en la defensa dels 70.000 veïns afectats per la vaga de la unitat de repartiment 4 de Correus. L'entitat veïnal ha presentat la moció per demanar que Sabadell traslladi a Correus aquestes preocupacions. L'Ajuntament també ho notificarà a l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aquest bloqueig. "S'ha de garantir la qualitat de servei i no deixa d'empitjorar", expliquen des de la FAVS.

La zona nord de Sabadell està sense servei postal des del passat 6 d'abril, quan els treballadors van decidir secundar una vaga per reclamar més personal. La principal reivindicació dels treballadors és cobrir la "falta de personal" de la unitat de repartiment número 4.

Segons els treballadors, l'empresa "prima la paqueteria per davant del correu ordinari". Dos mesos després, les negociacions continuen bloquejades. La tercera reunió de mediació dilluns entre els treballadors de Correus de Sabadell i l'empresa va acabar sense acord.

El 2014 es van determinar 26 llocs de feina per cobrir el correu de la zona de Sabadell. Tot i això, els treballadors asseguren que mai s'han assolit aquestes xifres, la qual cosa ha suposat un "desgast dels empleats" i un "deteriorament del correu certificat". És per això 12 dels 17 treballadors de la UR4 estan en vaga indefinida. Els sindicats calculen que més de 175.000 enviaments postals estan als magatzems de la companyia, bona part de notificacions d'administracions com citacions judicials o comunicacions de multes o cites mèdiques.