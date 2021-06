Tinc una carta per a tu

[Gabriel Fernàndez, portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell]

Benvolguda alcaldessa, com saps perfectament, tenim a la ciutat una vaga indefinida de Correus que ja suma més de 50 dies i que està afectant durament un grup de treballadors i les seves famílies. Són els empleats de la unitat de repartiment número 4 (UR 4). Una vaga que també està afectant directament la vida quotidiana de més de 70.000 veïns del nord i l’oest de la ciutat (barris com ara Can Rull, Castellarnau, la Concòrdia, Ca n’Oriac, Can Deu o la Plana del Pintor), que no reben cap carta, cap notificació postal des de fa gairebé dos mesos. Pots imaginar-te el que això significa? La situació és greu i delicada.

Tu i jo sabem perfectament que Correus és una empresa estatal que depèn directament del govern central (PSOE-Podem) i que el seu president, Juan Manuel Serrano, home de confiança del president Pedro Sánchez, l’ha nomenat el PSOE. Sí, sí: el teu partit.

I com també saps, tots aquests dies els treballadors han estat a la plaça de Sant Roc, cada matí, manifestant-se. Nosaltres hi hem parlat, ens hem interessat pel tema, per les seves reivindicacions i per la seva situació, i n’hem entès la problemàtica. Però els dies han anat passant i la situació continua enquistada, amb un immobilisme per part del govern “més progressista de la història” que fa feredat. Com és possible aquest veritable menyspreu a la ciutat de Sabadell, extensible a altres ciutats de Catalunya, en les quals Correus no té en aquests moments prou contractació per poder donar un servei de qualitat en temes com, per exemple, notificacions sanitàries, judicials o laborals? Com pot ser que no hi reaccionis?

I per això, i davant la teva inacció, Marta, des d’Esquerra Republicana Sabadell (el Govern Republicà) hem pres la iniciativa. Dimecres vam anar a Madrid; hi vam acompanyar els treballadors de la UR 4 i vam facilitar que es poguessin reunir amb diferents grups del Congrés espanyol. Els diferents grups n’han recollit les reivindicacions i nosaltres ens hem compromès a demanar la compareixença del ministre del ram, a formular preguntes escrites al govern espanyol sobre el conflicte i a promoure proposicions no de llei per resoldre’l.

A la tarda, acompanyats del diputat republicà al Congrés, Jordi Salvador, ens vam reunir amb el cap de gabinet de la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i amb la cap de gabinet del secretari d’Estat. I vam plantejar-los la necessitat urgent que es reprengui l’atenció ciutadana de les oficines del SEPE a la ciutat amb els serveis pre-pandèmia. També vam tractar-hi la situació de l’atur i dels ERTO a la ciutat. I evidentment, també, la situació de la vaga de Correus i les afectacions als treballadors i a prop de la tercera part dels veïns de la nostra ciutat.

A aquestes alçades, en què ja ens coneixem bé tu i jo, saps prou bé que penso que no és admissible que fent d’alcaldessa siguis tan bel·ligerant davant el govern de la Generalitat —i si és una conselleria d’ERC, encara més—, però que, en canvi, t’inhibeixis i adoptis un paper tan discret i passiu davant de tot el que depèn directament del govern espanyol, com ara el col·lapse del SEPE davant dels ERTO o, ara, la vaga de la UR 4 de Correus. Canta molt i la ciutat no s’ho mereix.

Nosaltres, Marta, continuem treballant, fent tot el que estigui a les nostres mans, i no ens inhibim de poder col·laborar a tot arreu per millorar la vida dels sabadellencs. Així entenem el nostre compromís de servei públic. Així entenem que es defensen els interessos i els drets dels veïns de Sabadell, visquin on visquin, tinguin el codi postal que tinguin. Això és, precisament, ser Govern Republicà. Una salutació cordial.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

