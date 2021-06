L'Hospital Quirónsalud del Vallès renova el certificat d'espai protegit contra la Covid-19

L'Hospital Quirónsalud del Vallès ha renovat la certificació Protocol Segur Covid que emet Applus+ i ja va obtenir ara fa un any amb l'esclat de la pandèmia. El centre sanitari acredita així que compleix "totes les mesures organitzatives i els protocols implementats per garantir la prevenció i control de la malaltia Covid-19", assegura l'hospital en un comunicat.

El coronavirus va obligar Quirónsalud a augmentar les exigències en la neteja, la higiene, el control i l'organització de tots els sectors. Amb aquest objectiu, l'hospital es va sotmetre a una auditoria externa per comprovar la idoneïtat de totes les mesures adoptades per protegir la seguretat dels pacients.

Un any després de l'inici de la pandèmia i de l'obtenció d'aquesta acreditació per primer cop, Applus+ ha corroborat novament que l'Hospital Quirónsalud del Vallès continua sent un espai protegit, controlat i alineat amb els estàndards més exigents davant la pandèmia. L'informe de l'auditoria destaca "l'extraordinari desplegament" de recursos humans i materials del grup sanitari dirigit a lluitar contra la propagació de la Covid-19, així com el compromís de l'organització i els professionals per complir les mesures adoptades.

