L’app municipal de comerç no convenç els botiguers

L’app que l’Ajuntament va posar en marxa el maig del 2020, Sabadell t’ho porta a casa, no ha donat els resultats que els comerciants esperaven. Hi coincideixen de forma unànime els diferents comerciants entrevistats pel D.S., que valoren la iniciativa municipal però sostenen que no ha salvat els mobles: “A mi m’han funcionat més bé les comandes per WhatsApp o telèfon dels clients habituals, sobretot per a la gent gran”, exposa Gloria Domingo, propietària de la botiga de queviures Mont-Mar, de Torre-romeu, que es va inscriure a la plataforma.

Altres comerciants desconeixien la utilitat d’aquesta eina: “No l’he utilitzada mai. No sabia que s’havia posat en marxa aquesta aplicació”, exposa Montse Navarro, membre de Comerç Creu i propietària de la botiga Desig Moda. Al barri de Ca n’Oriac, Nieves Peiró tampoc ho ha vist com una solució: “La meva clientela és fixa, enviava jo mateixa a domicili les comandes”, explica. L’app ha agafat més força a alguns barris que a d’altres: mentre que al Poblenou només s’hi han adherit tres establiments, el Centre (318) i Ca n’Oriac (92) concentren la major part dels comerços que s’hi anuncien.

El 36% del comerç

L’app municipal aglutina el 36% dels establiments comercials de Sabadell, 900 botigues, segons les dades de l’Ajuntament de Sabadell. Les diferents associacions de comerciants sostenen que ha estat “insuficient”: “Com a directori està bé, però no hem pogut quantificar l’impacte”, exposa Jordi Obradors des de Sabadell Comerç Centre, que ho descriu com “un projecte d’urgència”. “L’impacte no ha estat rellevant, per això ha d’evolucionar”, explica Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre. De fet, l’aplicació només ha arribat a un 1,2% dels sabadellencs (2.705 descàrregues).

També l’associació de comerciants de Ca n’Oriac considera que és va ser una eina temporal: “És un llistat de comerços de Sabadell. Al principi va oferir certa ajuda, però ara està obsoleta”, afirma Miguel Tello. Durant la pandèmia, les empreses comercials de la ciutat van continuar en marxa amb la distribució dels seus productes a través de pàgines web o portals de venda a distància i eines improvisades com el WhatsApp, l’slowshoppig.cat o l’aplicació impulsada per l’Ajuntament. Els comerciants ara veuen l’oportunitat per activar la transició digital del comerç local i, pròximament, es presentarà Cliccat.cat, un Amazon de proximitat que vol unir els establiments locals de la ciutat en una plataforma de marketplace.

‘Sabadell en xarxa’

El comerç de la ciutat s’ha unit en una nova entitat per unir forces i lluitar per objectius comuns. Un dels reptes que assumeix l’entitat és, precisament, la digitalització del petit comerç. I oferirà als comerços la possibilitat de reforçar aquesta estratègia d’un sol canal.

