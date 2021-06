L'Ajuntament no esborrarà el grafiti inspirat en Banksy

L’alcaldessa, Marta Farrés, confirma que no ordenarà esborrar el dibuix realitzat a la façana de l’Ajuntament (concretament, al lateral del Racó del Campanar). “Aquest és un debat sempre complicat, però donat que el lema no és ofensiu per a cap col·lectiu, hem decidit no esborrar la pintada a l’edifici de l’Ajuntament”, explica.

A més, sosté que aquest tipus d’actuacions necessiten consens ciutadà. “Hem d’obrir un debat a la ciutat. No podem decidir només nosaltres sobre com enfrontar el debat, ja que ens cal trobar l’equilibri entre la reivindicació i el manteniment del patrimoni”, afegeix.

Es tracta d'un grafitti amb l’estètica de l’artista britànic, que inclou el lema Tots som immigrants. Tu no?

A banda de la pintada a la casa consistorial, també va aparèixer una gran tanca publicitària ubicada a la Gran Via, poc abans d’arribar a l’aeroport. Igualment, s’han pogut veure centenars d’adhesius amb el mateix dibuix i lema a diversos punts de la ciutat com ara les estacions d’FGC, les piscines de Can Marcet, i a altres equipaments públics i escoles.

Tot apunta que sigui una performance artística, autoria de la qual encara no ha transcendit. En tot cas, sembla una acció coordinada amb un explícit missatge sobre la crisi migratòria a la Mediterrània.

El vaixell de Banksy

Tots els grafitis tenen una petita signatura amb el nom de Banksy. El que és curiós és que en el cas de la tanca publicitària de la Gran Via, ha estat guixada amb esprai i resignada per l’artista local EME.

