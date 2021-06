Sabadell decreta tres dies de dol oficial per la mort d'un jove a Miravet

Mentre duri la situació de dol, les banderes de la ciutat onejaran a mig pal i no es faran actes oficials ni recepcions organitzades per l’Ajuntament. Pel que fa a altres activitats organitzades pel consistori o en les que hi col·labori, començaran amb una declaració institucional que n’expliqui els motius i es guardarà un minut de silenci.

Per la seva part, l'Institut Agustí Serra i Fontanet, de Torreguitart, ha suspès les classes ordinàries d'aquest divendres i farà un acte de dol. A les 9.30 h els alumnes de 3r d'ESO estan convocats a fer activitats i tindran suport psicològic extern per tractar el dol. "No faran classe normal ni molt menys. El dol s’ha de tractar com més aviat millor", assegura la direcció del centre en un comunicat.

Farrés, a Miravet

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'ha desplaçat aquest vespre a Miravet, on l'Ajuntament del municipi tarragoní ha habilitat una sala per acollir la resta del grup escolar, que ha rebut suport psicològic del SEM.

Des del primer moment de la desaparició del jove, aquest migdia, el consistori s’ha posat a disposició del centre educatiu on estudiava, per facilitar tot allò que pogués necessitar. Igualment, l'Ajuntament ha contactat amb els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament de Miravet, per oferir el seu suport i col·laboració.