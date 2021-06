Gairebé 5.200 persones ja s’han vacunat a la Pista Coberta d’Atletisme, que funciona com a punt de vacunació massiva des de dimarts 1 de juny a les 8 h. Les cites dels dos primers dies de funcionament estaven plenes, segons Salut, una mostra de l’interès dels veïns de Sabadell i de la comarca per immunitzar-se contra la Covid-19. De fet, a la Pista pot anar a vacunar-se gent de tot Catalunya –com a la resta d’espais de vacunació–, sempre que hagin demanat hora.

De 50 a 59 anys

Entre les primeres persones que hi han anat, la sabadellenca Dolores Montes assegura que “feia falta que l’obrissin”. Ella, de 53 anys, forma part del col·lectiu de 50 a 59 anys cridat a vacunar-se aquests dies. En el seu cas, tenia ganes de trobar una cita disponible a prop de casa després de descartar les que trobava a Tarragona o a Girona. Tot i que està convençuda de vacunar-se, des de fa anys té alguns problemes de circulació i això fa que estigui “una mica espantada”. També s’ha vacunat en aquesta instal·lació la barberenca Rosario Pardillo (53) perquè confia que “vacunar-nos ens ajudarà a tots”. Va baixar a la Pista amb cotxe i assegura que no va tenir problemes, de manera que el sistema estava ben organitzat, perquè hi ha un punt de control tant a l’avinguda de Pablo Iglesias com al carrer de Can Quadres.

Vinguda de Sant Quirze, Pilar Cambra (53) va anul·lar la cita en una altra localitat en veure que obria la Pista i va demanar hora per anar-hi. Dit i fet, explica que “vinc convençuda de vacunar-me, perquè suposo que és el que s’ha de fer”. Les punxades no li agraden, però vol aportar el seu gra de sorra per passar pàgina de la pandèmia. “Esperem que els negacionistes no tinguin raó i no ens passi res”, apunta abans d’entrar a vacunar-se.

Totes les persones que vagin a la Pista Coberta rebran la primera dosi de Pfizer. En principi, aquest equipament estarà en marxa fins al 30 de juny i es preveu que les segones dosis d’aquestes persones les rebin a altres llocs, que s’informaran individualment.

Aquesta primera setmana s’administraran unes 15.000 dosis, que permetran comprovar el funcionament de la Pista. A partir de la setmana que ve, el ritme pujarà a 42.000.

