Vinyetistes sabadellencs secunden la rebel·lió contra els premis de Còmic Barcelona

Gairebé 300 autors i autores s’han afegit ja al comunicat de rebuig a la concessió del Gran Premi del 39è Saló Internacional del Còmic a l'editor i divulgador del gènere Antonio Martin.

Els historietistes critiquen que s'hagi "alterat de forma sorprenent" el criteri que ha prevalgut durant 32 edicions del guardó, premiant per primera vegada algú que no és autor de còmics. Per això, van demanar a Còmic Barcelona que retirés el premi i l'atorgués a algú que "compleixi els requisits i tingui els mèrits suficients". No ha estat el cas.

Entre els signants, hi ha múltiples veus de Sabadell, com ara Ricard Efa, Àlex López, Marina Vidal, Luís Quiles i el barberenc Hernán Migoya. També l’ha rubricat Josep Busquet, guionista barceloní que visita sovint la ciutat que manté una estreta relació amb la llibreria Sabadell Còmics. Altres autors com Abel Carrasco no han fet la passa de signar-ho, però asseguren estar-hi completament d’acord.

Probablement sigui Ricard Efa qui s’hagi manifestat amb més contundència contra la decisió. Un emprenyat Efa anuncia que abandona tota col·laboració amb l'organització de Còmic Barcelona. “Em sabrà greu no tornar a posar els peus al Saló, és un esdeveniment que porto al cor des de petit i no dubto que és una peça clau en el meu desenvolupament professional", assegura. A parer seu, l'organització "ha hagut de fer una cabriola retòrica per justificar que Martin pogués ser considerat autor". A més a més, creu que la figura del guanyador és molt polèmica. "Una trajectòria es demostra amb fets. I els fets diuen que Martín té moltes zones fosques", afegeix.

Tot i així, Efa reconeix que la darrera direcció del festival havia intentat, en els darrers anys, ressituar la tendència, donar més protagonisme a l'autor. "Però han tardat 5 dies a respondre la nostra queixa. I ho han fet amb una fredor administrativa...", lamenta.

Igualment, Marina Vidal, assegura que és una situació molt incòmoda. "La decisió ha estat errònia o mal plantejada. No culpabilitzo al Martín, i potser és difícil culpabilitzar al jurat. Perquè no crec que ho hagin fet per fotre. Però Ficomic ho ha permès, quan haurien d'haver rectificat. Han donat una resposta descafeïnada, tirant la pilota fora del jardí.", explica. Per aquest motiu, ha signat el comunicat: "Crec que com a gremi hem de fer pinya. Volia posar-hi el meu granet". A parer de Vidala feina dels divulgadors "és molt lloable", "però senzillament no tocava en aquest premi".

Així mateix, Abel Carrasco, malgrat no haver signat el manifest, assegura que està totalment d’acord amb el manifest: “Quan vaig veure el resultat del premi em va indignar, no compleix les bases del propi premi i a mñes aquest senyor ha perjudicat més que beneficiat als autors del medi…”, explica.

Finalment, el llibreter Rafel Sabater explica que des de Sabadell Còmics els hi toca "mirar-ho des de la barrera", ja que són una tercera vessant diferent als autors i la indústria. "En tot cas, entenem la posició dels autors, que sempre són els grans damnificats; si bé el comunicat, potser, ha estat una mica massa dur".

Publicitat