FOTOS: Acompanyem un sabadellenc a vacunar-se a la Pista de Sabadell

L'obertura de la Pista Coberta d'Atletisme està permetent agilitzar el ritme de vacunació del coronavirus entre els sabadellencs. Aquest divendres, el Diari ha acompanyat l'Enric, de 46 anys, a rebre la primera dosi de Pfizer en aquest equipament. Com ha estat el procés? Quant temps ha trigat a rebre la vacuna? Hi ha trobat una bona organització? Són preguntes que respon ell mateix en aquesta crònica en primera persona, fotos incloses.

1. Tenia hora a les 11.15 h i hi he anat amb cotxe. L'avinguda de Pablo Iglesias -la baixada a la Pista i a la Bassa- estava tallada a trànsit excepte pels que ens anàvem a vacunar. Hi ha personal encarregat de dirigir-te a la zona d'aparcament corresponent.

2. Un cop aparcat, a l’entrada principal (i única) et demanen DNI, targeta sanitària i l’SMS de Salut amb la cita. Comença la cua (molt fluida) i et van filtrant fins que t’assignen un mostrador on escanegen la targeta i et dirigeixen a una cua més endavant.

3. Més endavant, hi ha dos passadissos amb unes 12 taules de vacunació cadascun; la cua es divideix i et criden d’una de les taules del passadís que t’ha tocat.

4. Un cop a la taula, t’expliquen molt bé el que faran (la Pfizer), et pregunten per al·lèrgies i salut personal i t'expliquen els possibles efectes de la vacuna i com tractar-los (bàsicament, Paracetamol o Ibuprofèn). Un tema que desconeixia: si ja has passat la Covid (certificat), el metge de capçalera ha d’ajudar a determinar si necessites 2a dosi o no).

La vacuna en si és una punxada ridícula (i ho diu algú raonablement aprensiu). No m’ha donat ni temps de fer la foto... rapidíssim i 100% indolor.

5. Un cop punxat, t’envien a una sala a descansar uns 15 min, per si apareixen reaccions estranyes al principi. Un cop passats, ja pots marxar. Si necessites un justificant laboral, fas l’última cua i en un moment et donen el paper.

"En total, des que m’han escanejat la targeta al principi, en entrar, fins que m’han donat el justificant imprès, han passat 22 minuts. Impressionant l'organització, la professionalitat de tothom i l’eficiència del procés. Bravo!", conclou el sabadellenc, ja vacunat.

Dos punts de vacunació més

Actualment, la franja d'edat mínima per vacunar-se és la dels nascuts entre el 1972 i el 1976. A Sabadell, a part de la Pista Coberta d'Atletisme, els altres punts de vacunació són els casals cívics Rogelio Soto de Campoamor i Julio Regalado dels Merinals.

Publicitat