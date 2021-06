Brodas Bros retorna al seu Sabadell natal per fusionar dansa i tecnologia

La companyia de dansa urbana Brodas Bros aterra el seu espectacle Around de World al Teatre La Faràndula aquest dissabte al vespre. Una companyia nascuda a Sabadell, però d’una gran projecció internacional. Around de World representa un recull d’experiències dels viatges de la companyia: vivències que han volgut plasmar en l’espectacle més tecnològic que han fet fins aleshores. Fa més de 15 anys, Clara i Berta Pons, dues germanes sabadellenques, van crear la companyia de dansa Brodas Bros juntament amb dos germans més un grup de quatre ballarins.

El grup ha recorregut tot el món per mostrar la seva dansa. D’aquesta filosofia neix Around de World, en què apareixen dos grans ingredients: el viatges i la tecnologia. Cada peça representa un país que han trepitjat, com per exemple la Xina, el Brasil, Palestina i el Japó. D’altra banda, també tracten viatges emocionals, com ara el viatge de ser mare o el retorn a casa. Les dues germanes han estat mares recentment. Així ho manifesta Clara Pons: “Quan nosaltres vam crear aquest espectacle l’any 2019, la Berta havia acabat de tenir una filla. Vam crear la peça perquè la ballés ella”.

La situació s’ha capgirat i la Clara ha tingut un fill fa poc. “Quan vam saber la notícia ens vam canviar els papers, a mi em van assignar aquesta peça perquè la pogués ballar embarassada”, explica. Tanmateix, Pons apunta que és una barreja de sentiments molt forta: “Hem portat als escenaris una de les millors coses que et pot donar la vida”. Al final de l’espectacle arriba la tornada a casa. Un ballarí de la companyia, Marc Carrizo, explica que “aquesta és la nostra essència i així és com veiem la vida i la dansa”. Són una companyia molt energètica i així acaba l’espectacle, com una explosió de sentiments.

“Fills de Sabadell”

Han viatjat arreu del món, però asseguren que a la ciutat sabadellenca hi tenen una estimació molt especial, ja que la majoria són nascuts aquí o han treballat com a professors de dansa a l’escola de dansa de la ciutat Bots. “Pràcticament som fills de Sabadell, és com casa nostra, sempre t’hi sents benvingut”, exposa Carrizo. A més, descriu Sabadell com “una ciutat cultural”.

Així mateix, exposa que la població sempre s’ha mogut per anar al teatre i que per això les entrades sempre s’esgoten molt de pressa. Així ho plasma la platea de La Faràndula, la qual ha quedat en color vermell, pràcticament sense cap seient per omplir.

