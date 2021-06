Ocupen una oficina bancària buida de La Concòrdia per a destinar-la a l'oci juvenil

Prop d'una trentena de persones, de diversos col·lectius juvenils de Sabadell, han ocupat aquest matí un local al carrer Jaume I del barri de La Concòrdia amb l'objectiu de destinar-lo a l'oci per als joves de la ciutat. L'establiment, propietat de Divarian, una immobiliària del fons voltor Cerberus, portava buit des de fa vuit anys, quan hi havia l'entitat bancària BBVA.

Els participants en l'ocupació utilitzaran el local per organitzar tallers i trobades entre els veïns de Sabadell. Així mateix, serà un lloc destinat a l'estudi, com si fos un ateneu o una biblioteca. De fet, han creat Tenim 7, una entitat que gestionarà les activitats que es duguin a terme a l'establiment.

"Fa temps que a Sabadell no tenim espais per a l'oci i, per això, hem ocupat aquest local buit Els pocs llocs que teníem han anat tancant per la pandèmia", afirma una de les membres dels col·lectius juvenils que han format Tenim 7. Aviat, organitzaran una assemblea per acabar de definir les activitats que es duran a terme a l'oficina bancària.

Així mateix, un altre dels promotors de l'entitat remarca que tenen "legitimitat" per apoderar-se del local. "Fa vuit anys que està tancat i forma part d'un fons voltor que només es dedica a fer fora la gent de casa seva. Tenen molts locals i pisos per tot Sabadell que estan buits. Volíem alliberar el local i que la ciutat se'n beneficiï", afegeix.

L'Associació de Veïns de La Concòrdia i la PAH, a favor

L'Associació de Veïns de La Concòrdia i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Sabadell són unes de les organitzacions que estan a favor de l'ocupació. De fet, diversos membres d'aquestes entitats han assistit aquest matí i participaran en tallers i concerts organitzats durant el dia d'avui.

