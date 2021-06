Ramon Alberich: “La ciutat està preparada per fer una sortida potent”

Quin balanç fa d'aquests dos anys al capdavant de la Cambra de Comerç?

Òbviament, ha estat tot marcat per la Covid-19, però el balanç és positiu. Hem treballat molt. Un dels aspectes que preocupava era el fet que tota l'activitat exportadora es podia veure afectada per les aturades i en aquest aspecte vam donar tot el servei possible tot i no ser presencial, tant en l'àmbit de l'exportació, internacionalització, el comerç internacional i en l'àmbit de l'assessorament.

Quina diagnosi fa de la ciutat?

Hem de ser optimistes. Jo m'estimo molt la ciutat i la tinc en gran valor. Per feina he hagut de viatjar per diversos països centreeuropeus i quan tornava el pensament que m'arribava era dir: ostres, que bé que estem aquí. Hem de ser realistes i veure les potencialitats que té la nostra ciutat i no deixar-nos arrossegar per pensaments derrotiste ni pensar en allò que voldríem que tingués i no té. És veritat que en activitats de tots els àmbits, social, econòmic etc. Portem ja quinze mesos de canvi que ha tingut un gran impacte. Però l'activitat s'ha mantingut més de les impressions que teníem.

Quan mirem les xifres veiem que s'ha destruït menys teixit econòmic de què pensàvem i aquesta setmana hem vist que les xifres de desocupació estan remetent. Si fem les coses bé i no ens descontrolem com a ciutadans, donat que el procés de vacunació s'està intensificant, ens podem situar a la tardor en la qual s'hagin recuperat posicions molt importants en tots els aspectes. Veig a la ciutat preparada per fer una sortida endavant potent. No fa gaires dies l'Ajuntament ens ensenyava tota la bateria de programes que vol entregar, com els Next Generation, que es preveu que tinguin un gran impacte. La meva percepció és que tenim molta feina per fer i una gran oportunitat per fer coses en un període relativament curt. Hem de ser creatius, innovadors i estar oberts a canvis, perquè estem davant d'una oportunitat i l'hem de saber aprofitar. Això, a vegades, implica fer grans canvis per marcar el futur dels pròxims 10-15 anys de la ciutat. Ens hem d'engrescar a fer-ho.

La tramitació de llicències sempre ha estat el gran cavall de batalla. Creu que cal més acció i menys retòrica?

Tota facilitat que posem mai sobrarà. Ha de ser un objectiu de tothom, començant pel mateix govern municipal i continuant per tots els actors. En aquest sentit, em consta que des de l'Ajuntament s'estan fent grans esforços per avançar en la millora de tota la gestió de llicències. Hem de ser conscients que el marc normatiu que existeix no deixa de ser un corsé. No deixa fer tot allò que es voldria fer. Des de la Cambra som partidaris que per al desenvolupament de tota activitat econòmica s'han de tenir totes les facilitats, però també pensem que s'ha de fer ben fet. D'altra banda, davant de la reobertura i l'aixecament de restriccions, també crec que hem de ser conscients que s'ha de tornar una normalitat. M'agradaria fer una crida a la responsabilitat de tothom perquè puguem recuperar aquesta normalitat nova d'una manera més pacífica i assenyada possible.

Què li sembla el programa Invest in Sabadell? N'hi ha prou?

És molt positiu que l'Ajuntament es posi a treballar en la promoció de la ciutat, però només ho veiem com un primer pas. Cal jugar molt més fort en això. Fa un parell de mesos, amb tenir una priemra trobada amb Catalonia Trade & investment, i vam detectar que sabadell no estava considerada dins dels possibles destins d'ivnersions per part d'aquesta agència i que no hi havia una relació sostinguda entre l'ajuntament i aquesta ageència i era quelcom que s'havia de rectificar. Sabadell ha de pensar que és més que Sabadell com a ciutat. Sabadell sola no n'hi ha prou i s'ha de veure coma líder dels municpis que l'envolta i treballar amb el concepte de lideratge, capitalitat, de tota la nostra demarcació, que és la meitat del Vallès Occidental.

Aquest divendres la Cambra va anunciar la creació de CambrAccelera, en què consistirà?

És una aposta de la Cambra i som la primera Cambra de Catalunya que fem una acció d'aquesta envergadura. Un cop analitzat de quina manera podíem tenir un paper més actiu en la creació d'empreses en l'activació del teixit local, sobretot en l'àmbit tecnològic, start-ups vam veure que podíem jugar molt fort en l'acceleració d'empreses. El seu epicentre està a la Cambra i per tirar-la endavant comptem amb conector, una empresa amb experiència en l'àmbit internacional, amb una certa vinculació amb Sabadell i és el partner perfecte per tirar endavant el projecte. Ells posaran la metodologia i nosaltres uns recursos econòmics de la Cambra. Un cop acabat el procés d'acceleració, es farà una ronda de recerca d'inversors perquè aportin aquest capital que necessitin les empreses per fer aquest salt endavant de consolidació i creixement.

Què li van semblar les restriccions al comerç? Van ser excessives?

Crec que s'hauria pogut fer diferent. Hem de ser conscients que tothom s'enfrontava a una situació sense antecedents. Per tant, era difícil que no hi hagués una certa improvisació en algun moment. Jo havia estat crític amb aquesta improvisació. A vegades, arribaven notícies si el comerç podia obrir o havia de tancar el mateix dia, com està passant actualment amb les empreses de l'oci nocturn. I crec que això ha perjudicat substancialment el comerç. Jugant-hi ala contra.

Sí que és veritat que l'Estat espanyol, que n'era el responsable, va implementar unes mesures sense dubtar, com els ERTOs, els ICOs i altres mesures orientades a evitar destruir el teixit econòmic. Un cop es va tenir coneixement del comportament de la pandèmia, sobre quines eren favorables o quines no aportaven res a la contenció, creiem que en algun moment s'ha fet massa cas als experts sanitaris i no s'ha tingut prou en compte l'impacte que tenia en el teixit econòmic i a la societat determinades mesures de contenció.

I per part de l'Ajuntament?

Entenem que estava lligat a l'obligació de tot allò que li venia d'instàncies superiors i que ha donat totes les facilitats que ha pogut. Jo no voldria ser crític amb el paper de l'Ajuntament. Tots ens enfrontavem a situacions noves i a vegades s'havia d'improvitzar. Però sí que és veritat que en alguns moments ha semblat que costava prendre decisions. El motiu? no vull entrar-hi, perquè em consta que moltes vegades no era per voluntat pròpia sino per limitacions de procediments administratius als quals estava subjecte. Quan parlàvem del pla de xoc o del pacte de ciutat, molt abans de Nadal, vam veure com moltes mesures que es van proposar no va ser possible posar-les en marxa. I ara s'està posant en marxa els vals del comerç, quan altres ciutats ho van activar molt més ràpidament. Hem de tenir confiança en que s'ha fet el que s'ha pogut.

Els Next Generation són una oportunitat històrica. El preocupa que aquesta injecció econòmica no arribi a les pimes?

És una obsessió. Aquí el que passa és que els Next Generation s'han venut una mica malament. Jo aquí sóc realment crític amb la manera com s'han explicat i venut. Perquè? Estan orientats a fer reformes estructurals dels països. Tenen una dimensió que va més enllà d'allò local. I el gran problema és com arribarà allò local, a les PIMES. Hem de lluitar tots plegats en el moment que es coneguin les verdaderes regles de joc dels Next Generation. Pensem que encara està en un procés de definició. Hem d'estar preparats i jugar tots per no quedar-nos en fora de joc.

Hi ha projectes que amb o sense Next Generation s'haurien d'afrontar. La lluita de la Cambra serà que no s'escapi res en presentar projectes que tinguin possibilitats per tirar-se endavant i puguin acollir-se als fons europeus. No hem d'oblidar que hi ha un límit d'execució i això serà un tsunami que ens fa la impressió que faltaran mans per fer tot allò que realment es podria arribar a fer.

Recentment, es va conèixer, a través de l'informe Sardà, que l'aeroport tenia un impacte a la ciutat de 158 milions d'euros. Creu que des de Sabadell s'hauria de treure més rèdit d'aquest pol econòmic?

Totalment, fa uns mesos vam visitar l'Aeroport i vam quedar sorpresos de la seva vitalitat i del potencial que té, durant la trobada amb l'Aeroclub. En el context del conjunt de cambres de Barcelona, des de la Cambra de Sabadell estem treballant perquè es tingui en consideració a l'Aeroport de Sabadell en tot aquest debat que hi ha amb l'ampliació del Prat. Ens estem esforçant perquè a la llista d'aeroports de Catalunya hi figuri el de Sabadell. No hem d'oblidar que és un aeroport internacional i hem d'aconseguir que Aena, el gestor, combregui amb la idea que l'Aeroport pugui rebre vols privats, de petit format, que seria una descàrrega per l'aeroport de Barcelona. Crec que l'Aeroport s'ha de consolidar com una infraestructura bona per la comarca.

Hem de mirar que es desenvolupi més, en l'aspecte de petits avions de passatgers que porten fins a 10 persones. Aquest usuari té un alt poder adquisitiu i hem de combinar-ho amb una bona oferta hotelera, restauració i de comerç. La ciutat s'ho ha de creure i nosaltres no podem girar-lo d'esquena. Hem de fer que l'entrada i sortida de l'Aeroport sigui atractiva i fàcil. Tot això ha de canviar. Ens consta que hi ha inversions previstes, però hem de mirar que es faci ja.

Què li demanaria al nou executiu de Pere Aragonès?

Que posi les majors facilitats perquè recuperem l'activitat econòmica en el termini més curt possible després d'aquest període tan dur de la pandèmia. En aquest sentit, el que li demanem és que ens deixi col·laborar en aquesta tasca, en tant que les cambres som entitats de dret públic i amb una posició intermèdia entre administració i sector privat, i les cambres tenim un potencial molt gran i està molt desaprofitat. D'aquí que estiguem treballant en aquesta llei de cambres. Tenim molt a donar i segons com estem desaprofitades.

Per últim, quina opinió li mereix la polèmica entre el CE Sabadell i l'Ajuntament?

Aquestes situacions s'arreglen parlant cara a cara, que ara ja és possible mirant cap al futur i deixant els retrets. Demanaria que se segueixi parlant, que es tingui fe amb el CE Sabadell, que ha demostrat que a Segona Divisió s'ha esforçat per estar a l'altura. Hem d'intentar que el Centre d'Esports Sabadell torni a Segona Divisió. Hem de ser ambiciosos no només l'Ajuntament sinó la ciutat en si ha de jugar. Fer una aposta seriosa i fer realitat tenir un equip a una categoria com la que una ciutat com Sabadell es mereix.

