Selectivitat 2021: Un 30% més d'estudiants volen ser metges o infermers

Quan afirmem que la pandèmia ens ha canviat, també hem de fixar-nos en el que volen ser de grans, ara, els joves. Hi ha més adolescents que volen ser infermers i metges o, en menor grau, farmacèutics, bioquímics i químics. L’interès per carreres relacionades amb l’àmbit de la salut s’ha disparat un 30% entre els alumnes que d’aquí a tres dies comencen la selectivitat. Són dades de la start-up sabadellenca d’estudis universitaris Univrs, que compta amb una base de dades de 40.000 estudiants.

Les carreres més perjudicades per la pandèmia, per contra, són les arts, la filosofia i el turisme: “Amb la incertesa actual, molts estudiants han decidit avantposar les perspectives laborals i l’estabilitat abans que la vocació”, assenyala el conseller delegat sabadellenc d’Univrs, Eduard Torres. En aquest sentit, han detectat que un 70% dels alumnes escullen la carrera basant-se en interessos familiars, el sou i les sortides professionals.

La carrera de Dret ha guanyat encara més popularitat entre estudiants de segon de batxillerat que aquest cap de setmana, molt probablement, estaran tancats a casa fent colzes. Al marge de la pandèmia, curiosament hi ha factors que impulsen altres carreres, com Criminologia, segons recalca Torres: “Les sèries policíaques han provocat que molts estudiants s’hi interessin, sense saber que, en realitat, el que més s’hi acosta és Criminalística”.

L’augment de l’interès per les carreres relacionades amb l’àmbit de la salut encaixa amb la voluntat de Sabadell per esdevenir una de les seus catalanes del grau d’Infermeria, amb el suport de l’Ajuntament, la UAB i el Taulí.

Més estudiants que mai

La xifra d’alumnes de centres sabadellencs que es presentaran a la selectivitat ha crescut respecte als dos anys anteriors. El 2019, pre-pandèmia, 730 estudiants de Sabadell es van presentar a l’examen d’accés a la universitat; l’any passat, en van ser al voltant de 850; la previsió per a aquest any és que n’hi hagi 990, segons ha avançat la UAB.

Tal com assenyala la cap d’estudis de l’institut Vallès, Gemma Coca, l’augment d’alumnes que es presentaran a la selectivitat està relacionat amb el fet que, per decret d’Educació, la puguin fer estudiants que no han aprovat totes les assignatures –i en tenen una o dues penjant–, però que tenen la mitjana del curs aprovada.

Com l’any passat, les seus es tripliquen i hi haurà més alumnes que no hauran de moure’s de la ciutat per fer els exàmens. A banda de les aules de la UAB dels campus de Bellaterra i de Sabadell, també acolliran estudiants els instituts Jaume Viladoms i el Pau Vila.

Any diferent, mateixos nervis

Ha estat el primer curs completament marcat per la Covid, que ha transcorregut entre classes presencials i telemàtiques. Entre els alumnes, hi ha la sensació que això els fa estar menys preparats i que parteixen amb desavantatge, respecte a estudiants d’anys anteriors. “Hi ha un cert neguit, és normal, perquè comparen la seva situació amb quan tot era diferent. Però tots els alumnes juguen al mateix nivell i els exàmens s’han adaptat. En el nostre cas hem fet tot el possible perquè no notin cap anomalia”, apunta Juanma Nieto, professor de segon de batxillerat de l’institut Ferran Casablancas. Aquest divendres encara feia classe de repàs i de preparació.

Elisabeth Planas, estudiant de segon de batxillerat del Jaume Viladoms, també trenca una llança a favor del professorat, el qual considera que “ha fet tot el possible per afrontar les classes híbrides amb normalitat”. Tot i que reconeix que estudiar a casa comporta més problemes de concentració, en el seu cas és optimista de poder estudiar Belles Arts a la UB el curs vinent.

Del mateix centre, Laura Mas expressa que “les classes d’aquest any i del passat han estat un pèl caòtiques”. Ara bé, considera que això no li ha impedit sortir de batxillerat “ben preparada i, en algunes assignatures, amb més coneixements que els que demana la selectivitat”.

Algunes matèries han flexibilitzat el contingut, l’han adaptat o l’han simplificat. Per a Melanie Akierman, que aquest any es torna a presentar a la selectivitat per canviar de carrera, creu que això juga a favor dels estudiants: “No em va preocupar no assolir del tot alguns temes de la part en línia que vam fer del curs, perquè es podien descartar”, se sincera. Vol començar a estudiar International Business, a la UPF.

Tot i que l’any no ha estat com cap altre, els nervis són semblants als de sempre. Així ho veu la cap d’estudis de l’institut Vallès: “No veig més neguit que anys anteriors. Amb el full a davant, a més, a la majoria d’alumnes els passa”.

